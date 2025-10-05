ليدي غاغا تتحدث عن الأمومة.. حلم أريد تحقيقه

ليدي غاغا تكشف عن هدفها القادم

ليدي غاغا تؤكد بانها تحدثت مع خطيبها في أمر تكوين أسرة

خلال مُقابلة أجرتهامع ستيفن كولبير ببرنامج "ذا ليت شو" تحدثت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا عن هدفها الكبير القادم في الحياة، وهو أن تصبح أمًا، مؤكدة خلال الحديث أنها تأمل أن تكون الأمومة "دورها الرئيسي القادم".وأكَّدت ليدي غاغا خلال اللقاء أنها ترغب في خوض العديد من التجارب، لكنها ترغب بشدة أن تكون أُمًّا قائلة: "أرغب في القيام بأشياء كثيرة، جميعها خيارات مفتوحة، لكن ما أريده حقًا هو أن أصبح أُمًّا. آمل أن يكون هذا هو دوري الرئيسي القادم".ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتحدث فيها المغنية ليدي غاغا عن أمنيتها، حيث كان قد سبق وتحدثت بشكل صريح عن هذه الرغبة التي تتملك منها.فبعد أقل من عام على خطوبتها من رجل الأعمال مايكل بولانسكي، تحدثتبصراحة عن آمالها في أن تصبح أم خلال العقد المقبل وذلك خلال مقابلة لها مع برنامج "Access Hollywood"، وحينها قالت بهدوء وهي تبتسم: "أريد حقًا أن أصبح أمًا، أعظم رؤية لدي هو ذلك".كما صرحت في مقابلة لها مع مجلة Elle في يناير الماضي بأنها تحدثت في هذا الأمر مع خطيبها مايكل وعن فكرة تكوين أسرة، وأضافت بأنها على استعداد لتكون متواضعة أمام أطفالها المستقبليين والسماح لهم بتحقيق أحلامهم، وأن يكونوا أفرادًا مستقلين.وأضافتبأن أطفالها سيتم إخبارهم كيف يفكرون وبماذا يؤمنون وكيف يأكلون حيث أنها تريد فقط أن تدع أطفالها المستقبليين يكتشفون من هم.— People (@people)وخلال حديثها عن رد فعل أطفالها المستقبليين تجاه مشوارها الفني، قالتبأنها تود أن يفهم أطفالها في المستقبل أن ما تعنيه موهبتها الفنية لهم هو ملك لهم تمامًا، ولن ترغب أبدًا في تشكيلهم أو إخبارهم برأيهم فيما قدمت، مؤكدة بأنها طوال الوقت حاولت أن تكون صادقة مع نفسها.