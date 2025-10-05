مصطفى شعبان الأكثر نشاطًا في الدراما التلفزيونية خلال الـ15 عامًا الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - يُعد الفنان مصطفى شعبان، واحدًا من أكثر الفنانين حظًا بين أبناء جيله، على مستوى الدراما التلفزيونية، إذ يُحقق نجاحات كبيرة عامًا تلو الآخر، مُتمسكًا بمكانه وسط خطوات مدروسة ومحسوبة، حيث يطل على جمهوره سنويًا بشكلٍ مختلف ومتنوع، ما بين الكوميدي، والأكشن، والتراجيدي، والشعبي، لتصل أصداء تلك التجارب الدرامية حدود الوطن العربي كله، ويظل متصدرًا لمحركات البحث والترند على منصات التواصل الاجتماعي، طوال فترة عرض مسلسلاته في رمضان من كل عام.
في عام 2012، قدّم مسلسل "الزوجة الرابعة" للمخرج مجدي الهواري، والذي ناقش من خلالها قضية تعدد الزوجات في قالب اجتماعي، حيث طلّ على جمهوره آنذاك بتجربة درامية جديدة، حيث تمسك بها، بعدما اعتذر عن تقديم مسلسل بعنوان "الأسطورة" والذي يتناول قضية تجار الآثار، إذ تخوف من عدم التفات المُشاهد لها.
وفي العام التالي، جدد مصطفى شعبان تعاونه مع مجدي الهواري، من خلال مسلسل "مزاج الخير" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها، حيث جسد شخصية تاجر مواد محظورة ويدخل في أزمات مليئة بالإثارة والتشويق، أما في 2014، قدّم مسلسل "دكتور أمراض نسا" للمخرج محمد النقلي، حيث يرصد العمل حياة طبيب أمراض نساء شاب، لديه العديد من العلاقات النسائية، ولكنه يقرر أخيرًا الزواج. وفي ليلة زفافه يجد أن ماضيه يطارده، وكل فضائحه تنكشف، فتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويصبح يتعين عليه تصفيه الحسابات القديمة؛ إذا كان يرغب في عيش بقية حياته في سلام.
وفي عام 2015، قدّم مسلسل "مولانا العاشق" للمخرج عثمان أبو لبن، وجسد فيه شخصية سائق ميكروباص يُدعى "سلطان أبو غزالة" ومُلقب بـ"مولانا"، يحب جارته في الحي، ولكنها لا تبادله الشعور وتفضل عليه شاب ثري، ليتعرض بعدها لمجموعة من المشكلات هو وابن عمه.
أما في 2016، قدّم مسلسل "أبو البنات" للمخرج رؤوف عبد العزيز، وجسد شخصية صاحب معرض سيارات يُدعى "فارس" يدخل في صراع دائم مع أحد كبار رجال الأعمال، حيث يوجد خلاف بينهما سببه تجارتهما القديمة معًا في المواد المحظورة، حتي انفصلا عن بعضهما، وبسب الصراع يصطحب "فارس" بناته وينتقل للعيش في القاهرة، ولكن "الرازي" يذهب خلفه ويخطف البنات الثلاثة.
وفي 2017، كان الجمهور على موعد مع مسلسل "اللهم إني صائم" للمخرج أكرم فريد، حيث مارس النصب والاحتيال بعد فصله المفاجئ من العمل، وفي العام التالي، قدّم مسلسل "أيوب" مع المخرج أحمد صالح، حيث يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.
وفي 2019، قدّم مسلسل "أبو جبل" مع المخرج نفسه، حيث قدّم شخصية "حسن أبو جبل" الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم، فيما غاب عام 2020، وهو العام الذي شهد جائحة كورونا.
وعاد مصطفى شعبان سريعًا، وواصل تقديمه الدراما التلفزيونية، حيث قدّم في 2021 مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد، وفي العام التالي قدّم "دايما عامر" للمخرج مجدي الهواري، وفي 2023 نافس بمسلسل "بابا المجال"، وفي 2024 شارك بـ"المعلم"، أما في رمضان الماضي، قدّم الدراما الصعيدية لأول مرة في مسيرته الفنية، من خلال مسلسل "حكيم باشا".
وربما يأتي تأخر مصطفى شعبان، عن خوض تجربة دراما المنصات، لعدم وجود قصة جذابه تدفعه لتقديمها، كون الأمر لم يعد سهلًا إطلاقًا، ويشهد منافسة طاحنة.
وكان ينوي العودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم جديد يحمل اسم "مملكة" وتشاركه البطولة هيفاء وهبي، إلا أن العمل تأجل تصويره نظرًا لانشغال المخرج أحمد عبد الوهاب بتصوير مسلسل "ابن النصابة" للفنانة كندة علوش، طوال الفترة الماضية.
"مملكة" مشروع سينمائي ضخم، وسيُجرى تصويره بين القاهرة وإحدى الدول الأوربية، حيث يظهر مصطفى شعبان، خلال أحداث الفيلم في شخصية تٌمارس أعمال النصب بشكلٍ احترافي وعلى مستوى دولي في بعض الأحيان.
مصطفى شعبان يُنافس في رمضان 2026 بمسلسل "درش"يتواجد مصطفى شعبان، في موسم مسلسلات رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "درش" تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، الذي تعاون معه في رمضان الماضي، والعمل إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وينتمي إلى الدراما الشعبية، ومن المُقرر انطلاق التصوير في نوفمبر المقبل، كموعد مبدئي، خاصة وأنه مكوّن من 30 حلقة.
مصطفى شعبان يواصل حضوره سنويًا منذ 2012ويُسجل مصطفى شعبان، حضوره في دراما رمضان، منذ عام 2012، حيث إنه لم يغب عن جمهوره منذ ذلك الحين، باستثناء عام 2020، الذي يُعرف بـ"عام الكورونا"، ليُصبح بذلك هو الفنان الأكثر حضورًا في رمضان مقارنة بأبناء جيله، على مدار الـ15 عامًا الأخيرة.
غياب مصطفى شعبان عن دراما المنصات والـ"أوف سيزون"ورغم النجاح الكبير لـ مصطفى شعبان في دراما رمضان، إلا أنه لم يخض حتى الآن تجربة تقديم مشروع في الـ"أوف سيزون"، أو مسلسل قصير يُعرض على منصة رقمية، في ظل اتجاه عدد كبير من النجوم لها، كونها تحظى بمتابعة قطاع ضخم من الجمهور، فضلًا عن كونها بمثابة فرصة لتناول موضوعات بشكلٍ موجز دون تطويل، ولم يتم التطرق لها عبر المسلسلات الطويلة.
وربما يأتي تأخر مصطفى شعبان، عن خوض تجربة دراما المنصات، لعدم وجود قصة جذابه تدفعه لتقديمها، كون الأمر لم يعد سهلًا إطلاقًا، ويشهد منافسة طاحنة.
تجارب سينمائية محدودةوفي ظل التواجد القوي له على شاشة التلفزيون، إلا أنه لم يُسجل حضورًا في دور السينما منذ عِقد كامل، ولم يُشارك في أي مشروع سينمائي طوال تلك الفترة، وكان من المُقرر أنّ يُشارك في فيلم "المشروع X" للفنان كريم عبد العزيز، إلا أنه اعتذر بشكلٍ مفاجئ، ليأتي إياد نصار بدلًا منه.
وكان ينوي العودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم جديد يحمل اسم "مملكة" وتشاركه البطولة هيفاء وهبي، إلا أن العمل تأجل تصويره نظرًا لانشغال المخرج أحمد عبد الوهاب بتصوير مسلسل "ابن النصابة" للفنانة كندة علوش، طوال الفترة الماضية.
"مملكة" مشروع سينمائي ضخم، وسيُجرى تصويره بين القاهرة وإحدى الدول الأوربية، حيث يظهر مصطفى شعبان، خلال أحداث الفيلم في شخصية تٌمارس أعمال النصب بشكلٍ احترافي وعلى مستوى دولي في بعض الأحيان.
