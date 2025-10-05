"أوقفت الحرب بمكالمة".. ترامب يكشف كواليس صفقة غزة: قلت لبيبي، هذه فرصتك للنصر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في مقابلة حصرية مع موقع Axios الأميركي، فجّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مفاجأة سياسية ودبلوماسية حين قال إنه "قريب جدًا" من إنجاز اتفاق سلام شامل في غزة، مشيرًا إلى أن أيامًا قليلة تفصل المنطقة عن لحظة تاريخية — "إنجاز صفقة الرهائن والسلام الدائم".

وقال ترامب، متحدثًا بثقة لافتة:

"قلت لبيبي: هذه فرصتك لتحقيق النصر. وكان متقبلًا. عليه أن يكون كذلك. لا خيار أمامه. معي، يجب أن تكون متقبلًا."

ترامب يفرض الإيقاع: من واشنطن إلى شرم الشيخ

هذه التصريحات أتت بعد جهود دبلوماسية غير مسبوقة قادها ترامب يوم الجمعة، والتي دفعت — حسب مصادر Axios — إسرائيل وحماس إلى أقرب نقطة من إنهاء الحرب التي بدأت بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأكّد مسؤول في البيت الأبيض أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، وستيف ويتكوف، مبعوثه الخاص، توجّها إلى مصر في عطلة نهاية الأسبوع، "لإتمام التفاصيل الفنية لإطلاق سراح الرهائن ومناقشة اتفاق سلام دائم".

وفي صباح السبت بالتوقيت المحلي، أعلن الجيش الإسرائيلي تحوّله إلى "وضعية دفاعية" في غزة، ووقف الغارات الجوية باستثناء ما هو ضروري لحماية القوات — وهي خطوة أتت مباشرة بعد دعوة ترامب لإسرائيل، يوم الجمعة، إلى وقف القصف والدخول في مفاوضات مع حماس.

وقف الهجوم الإسرائيلي: الضوء الأخضر من ترامب

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أوقف الهجوم "استعدادًا للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح جميع الرهائن".

وفي خطوة متزامنة، أعلنت مصر أن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل ستبدأ يوم الاثنين في شرم الشيخ، لبحث تنفيذ الاتفاق.

ترامب عبر Truth Social: "لا مجال للتأخير.. نريد إنهاء هذا الآن"

في منشور على منصة Truth Social، أبدى ترامب تقديره لقرار إسرائيل "بوقف القصف مؤقتًا" لإتاحة الفرصة لإتمام صفقة إطلاق الرهائن والسلام.

لكنه عاد وحذّر حماس:

"عليكم التحرك بسرعة. لن أقبل أي تأخير. ولا نتيجة تجعل غزة تشكل تهديدًا مجددًا. دعونا ننجز هذا بسرعة. سيتم التعامل مع الجميع بإنصاف!"

مكالمة ترامب - نتنياهو: "كان عنده تحفظات، لكن وافق"

ترامب كشف في المقابلة أنه تحدّث إلى نتنياهو هاتفيًا يوم الجمعة، وأن فريقه حذره مسبقًا من وجود "تحفظات" لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لكن، بحسب ترامب، "عندما تحدثنا، وافق على المضي قدمًا."

خطة ترامب.. قبول عالمي و"مساعدة أردوغان"

وفي حديثه لـAxios، قال ترامب:

"خطتنا حظيت بترحيب كبير. كل دول العالم تؤيدها. بيبي موافق. حماس مضت إلى حد بعيد — يريدون تنفيذها. الآن علينا إغلاق الصفقة."

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "مفيدًا جدًا" في إقناع حماس بالمضي قدمًا في صفقة الرهائن، قائلًا:

"أردوغان ساعد كثيرًا. إنه صلب، لكنه صديقي، وكان رائعًا."

وبحسب مسؤول أميركي، فإن ترامب اتصل بأردوغان يوم الجمعة — قبل رد حماس — وقال له:

"قدمت لك الكثير، والآن أحتاجك في هذا الأمر."

الهدف الأكبر؟ استعادة مكانة إسرائيل الدولية

ترامب أشار إلى أن أحد أهدافه من إنهاء الحرب هو ترميم صورة إسرائيل عالميًا، بعد أن أصبحت معزولة سياسيًا.

وقال:

"بيبي ذهب بالأمر بعيدًا جدًا. وإسرائيل خسرت الكثير من الدعم حول العالم. والآن، سأعيد كل هذا الدعم."

وبحسب وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، فإن الحرب أودت بحياة أكثر من 67,000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

أعد فريق "الخليج 365" التقرير عن Axios