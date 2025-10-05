هاني رمزي يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم الفن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - احتفل الفنان هاني رمزي، بحفل زفاف نجله "شادي" مساء اليوم السبت، داخل كنيسة القديس أبو سيفين والأنبا مقار بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على مشاركته لحظات الفرح والسعادة، بدخول ابنه "عِش الزوجية".

يسرا ولبلبة وإلهام شاهين أبرز الحضور

وشهد حفل زفاف ابن هاني رمزي، حضور نجوم الفن، أبرزهم يسرا، لبلبة، إلهام شاهين، ماجد الكدواني، أحمد زاهر، ماجد المصري، محمد جمعة، عبير صبري، ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الإعلامي طارق علام، وزوجته المذيعة دينا رامز، هاني البحيري، أمير شاهين، عماد زيادة، إدوارد، محمود حجازي وغيرهم.

بوسي شلبي تُوجه التهنئة لـ هاني رمزي

وكشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن المقاطع الأولى من حفل الزفاف، حيث شاركت جمهورها بمقاطع مصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، فيما حرصت على توجيه التهنئة للفنان هاني رمزي، قائلة: "مبروك لابن الفنان هاني رمزي".

هاني رمزي يترقب عرض مسلسل "بدون مقابل"

وفي سياقٍ آخَر، يترقَّب الفنان هاني رمزي عرضَ مسلسله الجديد "بدون مقابل" الذي تأجَّل طرحُه منذ عام ونصف العام تقريبًا، حيث تبقَّى له مشاهد قليلة، فيما يُواجه العملُ مصيرًا مجهولاً منذ توقُّفه المفاجئ، وإثر أزمات تسويقية.

مسلسل "بدون مقابل" مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب هاني رمزي، كلٌّ من: داليا البحيري، نسرين طافش، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف حسام موسى. وإخراج جمال عبد الحميد.

وتجسّد داليا البحيري في أحداث مسلسل "بدون مقابل" شخصية سيدة بسيطة من الإسكندرية تُدعى "أشجان"، وهي أرملة وتعمل اختصاصية اجتماعية، وتُضطر للسفر إلى القاهرة من أجل علاج ابنها المريض. وخلال وجودها في القاهرة، تواجه العديد من المواقف، وتحدث لها قصة هناك بعدما تلتقي هاني رمزي، وذلك يظهر مع توالي الحلقات.



يمكنك قراءة.. من البساطة إلى الفخامة ومرورًا بالأجواء التاريخية.. هكذا جاءت اختيارات النجمات للاحتفال بزفافهن



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».