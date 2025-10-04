بعد 50 عامًا على رحيلها.. أم كلثوم حاضرة في المسرح والسينما في نهاية 2025

مسرحية أم كلثوم.. "دايبين في صوت الست"

عرض المسرحية في باريس ولندن قريبًا

View this post on Instagram A post shared by El Adl Group Studios (@eladlgroupstudios)

منى زكي تُجسد شخصية أم كلثوم في فيلم "الست"

اختيار أم كلثوم شخصية الدورة الـ 33 من مهرجان الموسيقى العربية

https://www.instagram.com/p/DO8csgPjVNJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO8csgPjVNJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO8csgPjVNJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أكتوبر 2025 11:11 مساءً - حضورٌ متوهج، وصوتٌ لم يتوقف، وشخصية استثنائية حاضرة رغم رحيلها منذ 50 عامًا، هكذا تُسجل الراحلة، حضورًا قويًا في الربع الأخير من العام الجاري، حيث حققت نجاحات ضخمة تجاوزت حدود الوطن العربي، وتركت بصمات بارزة في عالم الأغنية، ولازالت أغانيها تحظى بشعبية حتى اليوم.حياة أم كلثوم، ثرية ومليئة بالتفاصيل والمحطات المهمة؛ لذا يتحمس صُنّاع الفن لتناول محطات من سيرتها في أعمالٍ فنية على مستوى السينما والمسرح، وسط حالة احتفاء كبيرة بهذه الأعمال التي تحمل قيمة ورسالة، وتُسلط الضوء على شخصية مصرية استثنائية.ينطلق بعد أيامٍ قليلة عرض المسرحية الغنائية الجديدة بعنوان "دايبين في صوت الست"، التي تسرد أسرارًا تُكشف للمرة الأولى عن أم كلثوم وأغانيها وقصص الحب في حياتها.المسرحية بطولة عددًا من المواهب الشابة، منهم أسماء الجمل في دور "أم كلثوم" في مرحلة متقدمة من عمرها، وملك أحمد، في شخصية "أم كلثوم" في طفولتها، وسعيد سليمان في دور "أحمد رامي"، وهدير الشريف، وعمر صلاح الدين، وعماد إسماعيل في دور "أبو العلا محمد"، وأحمد علي الحجار في دور "محمد عبد الوهاب"، وليديا لوتشيانو، ومنار الشاذلي في دور "شقيقة أم كلثوم"، وإسماعيل السيد، ويوسف سلامة، وهاني عبد الناصر، وفتحي ناصر، ومحمد أيمن، والعمل تأليف وإنتاج مدحت العدل، وإخراج أحمد فؤاد.مدحت العدل، قال في تصريحات تلفزيونية على قناة "القاهرة والناس"، إنه عمل على المسرحية منذ عام كامل، حيث شمل التحضير الكتابة والتسويق واختيار العناصر الفنية، موضحًا أن جميع المشاركين في العمل من المواهب الجديدة، التي لم يسبق لها المشاركة في أي أعمال سابقة، مشيرًا إلى أن الرهان الأساسي كان على تقديم أصوات شابة تعيش في وجدانها مدرسة كوكب الشرق.وأشار إلى أن المخرج أحمد فؤاد، الذي يقود العمل، يعد أحد أبناء مسرح الدولة وحاصل على منحة دراسية في إيطاليا، لافتًا إلى أن التجربة تمثل نقلة نوعية في المسرح الغنائي، ومن المُفترض تقديم العمل لاحقًا في باريس ولندن.وأضاف مدحت العدل، أنه تعاون مع الموسيقار سليم سحاب في اكتشاف مجموعة من الأصوات الواعدة، من بينهم الطفلة ملك، إلى جانب 50 مشاركًا آخرين.وتترقب الفنانة منى زكي، طرح فيلمها الجديد "الست" في دور السينما في شهر ديسمبر المقبل، كموعد مبدئي، حيث يُشكل هذا العمل تحديًا كبيرًا لها، كونها تُجسد شخصية أم كلثوم.ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم: كريم عبد العزيز، عمرو سعد، أحمد حلمي، آسر ياسين، أحمد داود، نيللي كريم، أمينة خليل. والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.فيلم "الست" سيتناول أبرز محطات أم كلثوم، سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وصولاً إلى ذروة الصعود، كما يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والتي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ، وكان يُهدد مستقبلها الغنائي، بينما علاجه الوحيد وقتها، كان مُقتصرًا على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.يمكنك قراءة.. أم كلثوم.. 50 عاماً على رحيل الأسطورة التي لا تغيبويأتي ذلك، إلى جانب اختيارها لتكون شخصية الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديره المايسترو تامر غنيم، والمقرر انطلاقه في الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر 2025.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».