بيان الشباب والرياضة يؤيد المجلس الإنتقالي الجنوبي

يزيد بن سلمان - شبوة - بیان صادر عن قيادة وكوادر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة

عقدت قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين ٢ رجب / ١٤٤٧ هـ الموافق ۲۲ / ديسمبر (۲۰۲۵م

اجتماعا استثنائيا وأقرت، واصدرت البيان الاتي:

نؤكد نحن قيادة وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، تأييدنا المطلق ومساندتنا الكاملة لكافة القرارات والخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة فخامة الرئيس القائد / عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية. ونعلن تأييدنا ومباركتنا للخطوات التي قامت بها قواتنا المسلحة الجنوبية في تطهير أراضي الجنوب في المحافظات الشرقية من حضرموت وحتى المهرة ، ونؤكد على مساندتنا لأي خطوات سوف يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي في سبيل إعلان قيام دولة الجنوب العربي وعاصمتها عدن.

وندعو دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وكافة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي والامم المتحدة إلى احترام تطلعات شعبنا في استعادة دولته وحقه في إعلان قيام دولة الجنوب العربي.

وفي هذا السياق فأننا في ديوان عام الوزارة نؤكد على استقرار العمل في الوزارة بصورة طبيعية وإن جميع الموظفين يقومون بإداء واجباتهم المناطة بهم، وجمعينا على استعداد بتنفيذ أي قرارات تصدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد / عيدروس بن قاسم الزبيدي.

صادر عن قيادة وكوادر و موظفي

ديوان عام وزارة الشباب والرياضة

بالعاصمة عدن

عنهم الاستاذ / خالد محسن الخليفي