انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي والحلبوسي يشددان على الالتزام بالتوقيتات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للشيخ همام حمودي، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأخير استقبل محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية، وأهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياقاتها الزمنية، وتحديات المرحلة وسبل مواجهتها".وخلال اللقاء، أكد الطرفان – بحسب البيان – "أهمية استمرار الحوارات المسؤولة بين القوى الوطنية في بلورة رؤية مشتركة لمستقبل العملية السياسية". وشددا على أن "الحوار هو المناخ الضامن لانتقال سلس نحو المرحلة الجديدة بأدوات سياسية قوية وفاعلة"، وبمستوى يستجيب للتحديات الراهنة.

كما أشار الجانبان إلى ضرورة "تعزيز الثقة الشعبية بالنظام الديمقراطي الدستوري كخيار أساسي لتغيير الواقع، وتصحيح المسار، وتحقيق الطموحات الوطنية للشعب العراقي".

