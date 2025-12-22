انت الان تتابع خبر مصادر: المجلس السياسي يدعم ترشيح السامرائي لرئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المصادر، إن "أعضاء المجلس السياسي أجمعوا على تقديم اسم السامرائي أمام القوى الوطنية المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد جلسة البرلمان المقررة في التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري، وضمن الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".وفي المقابل، أوضحت المصادر أن "رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، التمس خلال الجلسة ترشيح اسمه للمنصب، رغم علمه بوجود فيتو داخلي وخارجي على إعادة طرحه لرئاسة البرلمان".

وأضافت المصادر أن "المجلس السياسي الوطني يعتزم عقد جلسة حاسمة، يوم غد الثلاثاء، في منزل أبو مازن، بهدف التوافق النهائي على اسم المرشح الذي سيتم اعتماده رسمياً لمنصب رئاسة مجلس النواب، بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والجدول الزمني لتشكيل الحكومة الجديدة".

