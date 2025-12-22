Metaplanet توافق على إصدار أسهم مفضّلة مدرّة للأرباح موجهة للمؤسسات الأجنبية

تام شمس - الاثنين 22 ديسمبر 2025 11:48 صباحاً - وافقت شركة Metaplanet يوم الاثنين على إعادة هيكلة شاملة لرأس مالها، بما يتيح لأكبر شركة مدرجة في اليابان من حيث حيازة بيتكوين جمع تمويل عبر أسهم مفضّلة مدرّة للأرباح، موجهة إلى المستثمرين المؤسسيين.

وأوضح ديلان ليكلير، مدير استراتيجية بيتكوين في الشركة، أن المساهمين أقرّوا خمس مقترحات توسّع مجتمعة قدرة Metaplanet على إصدار أسهم مفضّلة، وتُدخل آليات جديدة لتوزيعات الأرباح، وتفتح الباب أمام مشاركة رؤوس أموال مؤسسية من خارج اليابان.

وتشمل الإجراءات المعتمدة إعادة تصنيف احتياطيات رأس المال بما يسمح بتوزيع أرباح على الأسهم المفضّلة وإجراء عمليات إعادة شراء محتملة، إضافة إلى مضاعفة العدد المصرّح به من أسهم الفئة A والفئة B المفضّلة، وتعديل هياكل التوزيع لاعتماد أرباح دورية ومتغيّرة. كما أُجيز إصدار أسهم الفئة B المفضّلة لصالح مستثمرين مؤسسيين دوليين.

وبحسب بيانات Bitcoin Treasuries، كانت Metaplanet تحتفظ بنحو 30,823 بيتكوين (BTC) وقت النشر، بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار، ما يجعلها أكبر شركة حائزة لبيتكوين في آسيا ورابع أكبر شركة على مستوى العالم.

أسهم مفضّلة وتوسيع الوصول المؤسسي

تمثّل هذه الخطوة انتقالاً من نهج قائم حصراً على النمو عبر التخفيف (dilution) إلى مقاربة أقرب لأسواق رأس المال التقليدية، حيث تتعايش الأدوات المدِرّة للدخل مع استراتيجية ميزانية عمومية تتركز على بيتكوين.

وبدلاً من تقديم عائد مباشر على بيتكوين، تستخدم Metaplanet حقوق الملكية المفضّلة لتغليف التعرّض لحيازاتها من بيتكوين ضمن أداة استثمارية مألوفة للمؤسسات. ومن أبرز التعديلات اعتماد أسهم الفئة A المفضّلة هيكلاً جديداً لتوزيعات أرباح شهرية متغيّرة، تحت مسمى “Metaplanet Adjustable Rate Security”، بما يوفّر دخلاً منتظماً يتماشى مع حاجة المستثمرين المؤسسيين إلى تدفقات نقدية متوقعة.

كما جرى تعديل أسهم الفئة B لتشمل توزيعات أرباح ربع سنوية، وخيار استدعاء من المُصدِر بعد 10 سنوات بسعر 130% من القيمة الاسمية، إلى جانب خيار بيع (put) للمستثمر يُفعّل إذا لم يتم إدراج الأداة المرتبطة بها خلال عام واحد. ويعني ذلك أن للشركة حق إعادة شراء الأسهم بعلاوة بعد عشر سنوات، بينما يحتفظ المستثمر بحق الخروج المبكر في حال تعثّر الإدراج. وتُشبه هذه الخصائص أدوات الحماية الشائعة في أسواق الائتمان الخاص وحقوق الملكية المهيكلة، بما يقلّص مخاطر الهبوط على المدى الطويل.

وعبر استهداف المؤسسات الأجنبية، تتيح Metaplanet لمستثمرين عالميين التعرّض لبيتكوين من دون الحاجة إلى حيازة BTC بشكل مباشر أو تحمّل تقلبات السهم العادي.

توسّع Metaplanet في الأسواق العالمية

تُعد Metaplanet من أكثر الشركات العامة المرتبطة ببيتكوين متابعةً في آسيا، وغالباً ما تُقارن بنماذج خزائن بيتكوين المؤسسية في الولايات المتحدة، رغم عملها ضمن البيئة التنظيمية وأسواق رأس المال اليابانية. ويُبرز هذا النهج كيف تتكيّف الشركات غير الأميركية مع استراتيجيات بيتكوين بما يلائم قيود أسواقها المحلية، مع السعي في الوقت ذاته إلى اجتذاب رأس مال عالمي.

وفي يوم الجمعة، أعلنت الشركة أنها ستبدأ التداول في الولايات المتحدة عبر سوق التداول خارج البورصة (OTC) من خلال إيصالات الإيداع الأميركية (ADRs)، وذلك بعد أشهر من تأسيسها شركة تابعة في ميامي.