بطولة إيطاليا: إنتر يكرم وفادة كريمونيزي ويلحق بثلاثي الصدارة ولاتسيو يفلت من الخسارة

الرياص - اسماء السيد - روما : تابع إنتر صحوته عندما أكرم وفادة ضيفه كريمونيزي 4 1 السبت على ملعب سان سيرو في ميلانو في المرحلة السادسة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، ولحق بثلاثي الصدارة مؤقتا.

وحسم إنتر نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر قائده المهاجم الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (6) اثر تمريرة من الفرنسي أنج يوان بوني الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة من الظهير الايسر الدولي فيديريكو ديماركو (38).

ورد بوني الهدية إلى ديماركو بتمريرة حاسمة سجل منها الأخير الهدف الثالث (55)، وصنع المهاجم الفرنسي الواعد (21 عاما) تمريراته الحاسمة في أول مباراة رسمية بألوان إنتر، بصناعته الهدف الرابع لنيكولو باريلا (57).

وسجل فيديريكو بوناتزولي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 87.

وأعاد إنتر الذي غاب عن صفوفه مهاجمه الدولي الفرنسي ماركوس تورام بسبب اصابة في الفخذ، ضيفه كريمونيزي إلى أرض الواقع وألحق به الخسارة الاولى هذا الموسم بعد فوزين وثلاثة تعادلات، وحرمه من تكرار مفاجأته في المرحلة الاولى عندما تغلب على جاره القطب الثاني لميلانو، أيه سي ميلان 2 1.

وهو الفوز الثالث لرجال المدرب الروماني كريستيان كيفو والرابع هذا الموسم فرفعوا رصيدهم الى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب وروما.

ويلعب ثلاثي الصدارة الأحد في ختام المرحلة، حيث يحل ميلان ضيفا على غريمه يوفنتوس في قمة نارية، وروما ضيفا على فيورنتينا، فيما يلعب نابولي على أرضه أمام جنوى.

وتجمد رصيد كريمونيزي عند تسع نقاط وتراجع الى المركز الثامن.

وقال بوني المنضم إلى إنتر مع كيفو قادمين من بارما هذا الصيف "كان الفوز رائعا، فنحن نتمتع بثبات في الأداء حاليا، وإذا استطعت مساعدة الفريق، فهذا رائع أيضًا".

وأضاف "(كيفو) يمنحني الثقة كل يوم. أعلم أنني إذا اجتهدت في التدريب، سأحصل على فرصتي".

وأفلت لاتسيو من الخسارة على أرضه بانتزاعه تعادلا قاتلا من ضيفه تورينو في الوقت بدل الضائع 3 3 السبت، ضمن

وكان تورينو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني، في الدقيقة 16. وردّ لاتسيو بثنائية لماتيو كانسيلييري في الدقيقتين 24 و40 منهيا بها الشوط الأول متقدما 2 1.

وقلب الضيوف الطاولة في الشوط الثاني بعدما أدركوا التعادل بواسطة الاسكتلندي تشي أدامس (73) ثم تقدموا بواسطة المدافع ساوول كوكو من غينيا الاستوائية اثر تمريرة من البديل المدافع الدولي المغربي آدم ماسينا في الدقيقة الثانية من الدقائق الأربع التي احتسبت وقتا بدل ضائع (90+2).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة ارتكب كوكو خطأ بحق المهاجم البديل الهولندي تيجاني نوسلين داخل المنطقة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، فاحتسبت ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" وانبرى لها دانيلو كاتالدي بنجاح (90+13) مدركا التعادل ومجنبا فريقه الخسارة الثالثة هذا الموسم.

ورفع لاتسيو رصيده الى سبع نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين امام تورينو الذي تراجع الى المركز السادس عشر.

وسقط أتالانتا في فخ التعادل امام ضيفه كومو بهدف للصربي لازار سمردزيتش (6) مقابل هدف للأرجنتيني ماكسيمو بيروني (19).

وحقق ليتشي فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه بارما بهدف وحيد سجله ريكاردو سوتيل في الدقيقة 38.

وارتقى ليتشي الى المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط بفارق الاهداف خلف بارما.

وبقيت أندية فيورنتينا وفيرونا وبيزا وجنوى الوحيدة دون اي انتصار في الموسم حتى الآن.