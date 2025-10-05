من بين المتنافسات .. إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - في أجواء جماسية ولحظة مميزة؛ شهد حفل ملكة جمال لبنان 2025، اختيار احدى الفتيات للفوز بجائزة أفضل ابتسامة، والتي جاءت بناءًا عن تصويت الجمهور. الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025 وقد خطفت الجائزة الشابة ساندي عيد، وذلك بحصوله على أكبر عدد أصوات من قبل الجمهور.

وساندي عيد الحاصلة على لقب أجمل ابتسامة تبلغ من العمر 23 عامًا، من قرية حدشيت هي قرية لبنانية من قرى قضاء بشري في محافظة الشمال.



حاصلة على درجة البكالوريوس في التغذية، وهو برنامج أكاديمي يركز على دراسة العناصر الغذائية، وتأثيرها على صحة الإنسان، وكيفية استخدام هذه المعرفة لتخطيط الوجبات، وإدارة الأمراض، وتعزيز الصحة العامة. تشمل الدراسة مواضيع مثل علم الكيمياء الحيوية، وعلم وظائف الأعضاء، وعلوم الأغذية، وعلوم التغذية، وتؤهل الخريجين للعمل في مجالات مختلفة كأخصائيي تغذية في المستشفيات، والهيئات الحكومية، وقطاع صناعة الأغذية، وخدمات الطعام.

قد يعجبكم أبرز الأفلام التي نقلت منافسات ملكات الجمال من المنصات إلى الشاشة حفل ملكة جمال لبنان 2025 وكانت فعاليات حفل ملكة جمال لبنان للعام 2025 قد انطلقت مساء اليوم، والذي يجرى من تنظيم وإشراف وبث المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI حيث ستخطف صبية واحدة اللقب من ضمن 15 متبارية أخرى يتنافسن جميعهن على اللقب.

وقد تولت مقدمة البرامج هيلدا خليفة تقديم الحفل الذي تنقله مباشرة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI مباشرة وتحييه النجمة نانسي عجرم حيث ستتبارى 16 مشتركة لاختيار واحدة منهن في نهايته وتتويجها ملكة جمال لبنان للعام 2025. وظهرت المتباريات في الإطلالة الأولى بفساتين باللون الذهبي ثم جاءت إطلالتهن الثانية بملابس البحر. وتشارك ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا في لجنة التحكيم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».