شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء “الجرتق”.. عروس سودانية تقوم بتقليد “ترند” عالمي منتشر على “تيك توك”

أثارت عروس سودانية, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول بشكل واسع على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العروس التي ظهرت بأزياء “الجرتق” قامت بتقليد “ترند”, عالمي منتشر على تطبيق “تيك توك”. حيث قامت العروس بالجلوس أعلى “تربيزة”, مستندة على رجل واحدة في محاولة منها لتقليد شخصية الرجل صاحب الترند. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

