بعد فوزها بملكة جمال لبنان 2025.. من هي بيرلا حرب الحاصلة على اللقب؟

بيرلا حرب : سأكون صوت وطموح وحلم للمرأة

حفل ملكة جمال لبنان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - فازت المشتركةبلقب. والتي كانت تتنافس على اللقب ضمن 15 مشتركة معها، تبلغ بيرلا من العمر 22 عامًا، وهي من قرية المعمارية هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء صيدا في محافظة الجنوب، حاصلة على بكالوريوس في العلوم المصرفية والبنكية.وقد سلمتها التاج الملكةعلى وقع أغنية "للصبية الملكة". وقد حلت الوصيفة الأولى كلوي خليفة، والثانية كارلا دحدح والثالثة ياسمينا حلبي والرابعة سارة سماحة. — LBCI TV (@LBCILebanon)وقد أعربتعن شعورها بعد حصولها على اللقب قائلة : "أنا مبسوطة جدًا لكوني قادرة الآن على توصيل رسالتي وعلى تحقيق حلمي، وأن شاء الله ما أُخيب ظنكم".كما وجهت رسالة لبلدها لبنان وشعبها قائلة : "لبنان بلد كلها أمل، ما تقف ولا تستسلم ولا تعرف اليأس، ودائمًا نقف على أرجلنا وسنظل كذلك كما تعودنا".وبسؤالها عن أولى الأعمال التي ستقوم بها، ردت قائلة : "أول عمل سأقوم به هو للمرأة سأكون صوتها، وطموح وحلم للمرأة الذي لا ينكسر وجزء مهم كثيرًا بالمجتمع".في أمسية رائعة مزجت بين الجمال والحماسة، انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل ملكة جمال لبنان للعام 2025، والذي يجرى من تنظيم وإشراف وبث المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI حيث ستخطف صبية واحدة اللقب من ضمن 15 متبارية أخرى يتنافسن جميعهن على اللقب.وقد تولت مقدمة البرامج هيلدا خليفة تقديم الحفل الذي تنقله مباشرة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI مباشرة وتحييه النجمةحيث ستتبارى 16 مشتركة لاختيار واحدة منهن في نهايته وتتويجها ملكة جمال لبنان للعام 2025. وظهرت المتباريات في الإطلالة الأولى بفساتين باللون الذهبي ثم جاءت إطلالتهن الثانية بملابس البحر. وتشارك ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا في لجنة التحكيم.قد يعجبكم قبل اختيار ملكة جمال لبنان 2025 .. تعرفوا إلى آخر 5 ملكات فزن باللقبلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».