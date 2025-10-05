كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - توجت المشتركة بيرلا حرب ملكة جمال لبنان للعام 2025 حيث فازت ضمن 15 متبارية اشتركن بالمسابقة. فحصدت بيرلا حرب أعلى تصويت من لجنة التحكيم التي اختارتها لتفوز بالتاج. في حين فازت كلوي حرب بلقب الوصيفة الأولى، وتم اختيار كارلا دحداح الوصيفة الثانية، وياسمينا حلبي الوصيفة الثالثة وسارة سماحة الوصيفة الرابعة.

وعلى وقع أغنية ملكة جمال لبنان "للصبية الملكة" للموسيقار الراحل منصور الرحباني سلمت ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا التاج للفائزة بيرلا حرب التي سارعت زميلاتها المشتركات لتهنئتها في مشهد مليء بالفرح.

وتلقت التهنئة أيضًا من ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا التي حضرت أمس إلى لبنان للمشاركة ضمن لجنة التحكيم. وقد التقطت الملكتان صورة على المسرح إثر فوز بيرلا باللقب.

بيرلا حرب: شعوري بالسعادة لا يوصف

وعن شعورها بالفوز صرحت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب لقناة الـ LBCIعقب تتويجها باللقب أنه شعور لا يوصف قائلة:" إنه شعور لا يوصف وأنا سعيدة أنني سأتمكن من إيصال رسالتي وسعيدة لأن حلمي تحقق وإن شاء الله لا أخيب ظنكم. وأقول لبلدي لبنان كلك أمل لا تيأس ولا تستسلم نحن أبناؤك سنستمر بالعمل والمثابرة". عن أول مشروع ستنفذه قالت: أول مشروع سأقوم به للمرأة أن أكون صوتًا للمرأة وطموحها وحلمها الذي لا ينكسر وهي جزء مهم جدًا من المجتمع".

الحفل الذي أقيم مساء اليوم وبثته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI، قدمته الإعلامية هيلدا خليفة التي جاءت إطلالتها ساحرة بفستان باللون البنفسجي الغامق. وأحيته الفنانة نانسي عجرم التي كانت لها إطلالات غنائية عدة ولفتت الأنظار باللوك الجديد الذي اعتمدته مع تغيير لون شعرها من الأشقر إلى الأسود.

أما المشتركات فهنّ: ساندي عيد، كارلا دحداح، نتالي بيشاني، سارة سماحة، ماريلين يمين، المغنية جينفير الهاشم، إنغريد فيغازان، نور كرم، ماري جو درويش، المغنية أدريانا دياب، عارضة الأزياء كلوي خليفة، المهندسة ياسمينا حلبي، آية فخر، بيرلا حرب، سيلين زغيب وكريستي منينة. وتألفت لجنة التحكيم من: النائب بولا يعقوبيان، خبير التجميل بسام فتوح، المصمم نيكولا جبران، ملكة جمال لبنان 2015 فاليري ابو شقرا، ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا، عارضة الازياء ريم السعيدي، وزيرة السياحة تمارا الزين، الموسيقي إبراهيم معلوف.

