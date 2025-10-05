ارتفاع كبير في حرارة العواصم الكبرى بالعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

يواصل التغير المناخي بث القلق والهلع في أوساط العلماء، بسبب التحولات المتسارعة التي تضرب العالم في هذا المجال، حيث تبين من أحدث دراسة في هذا المجال أن الأيام الحارة التي ضربت العواصم الكبرى في العالم ازدادت بصورة حادة عن المستويات السابقة، وهو أحدث مؤشر على التدهور المناخي الذي تواجهه البشرية.

وكشف تحليل جديد أن أكبر عواصم العالم تشهد الآن زيادة بنسبة 25% في الأيام الشديدة الحر سنوياً، مقارنة بما كان عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي.

وقال تقرير نشرته جريدة «الغارديان» البريطانية، إن هذه الظاهرة المناخية الخطيرة تهدد ملايين السكان في المدن الكبرى من واشنطن إلى طوكيو، حيث تسجل العواصم العالمية ارتفاعاً صادماً في معدلات الحرارة. ويغطي التحليل الجديد بيانات درجات الحرارة في أكثر 40 عاصمة اكتظاظاً بالسكان، وثلاث مدن إضافية ذات ثقل سياسي.

ووجد التحليل الذي أجراه المعهد الدولي للبيئة والتنمية أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية في 43 من أكثر عواصم العالم اكتظاظاً بالسكان ارتفع من متوسط 1062 يوماً سنوياً خلال الفترة 1994 - 2003 إلى 1335 يوماً خلال الفترة من 2015 وحتى العام الماضي 2024. وشملت هذه الزيادة جميع أنحاء العالم، حيث تضاعف متوسط عدد الأيام فوق 35 درجة مئوية في روما وبكين، وتضاعف ثلاث مرات في مانيلا.

وفي مدريد، هناك الآن متوسط 47 يوماً سنوياً تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية، مقارنة بـ25 يوماً سابقاً، وحتى في لندن ذات المناخ البارد نسبياً، تضاعف عدد الأيام فوق 30 درجة مئوية. ويقول العلماء، إنه من المرجح أن تكون الحرارة الشديدة قد تسببت في الوفاة المبكرة لملايين الأشخاص خلال العقود الثلاثة الماضية، مع تأثر المسنين والفقراء في المدن سريعة النمو بشكل أعمق. وقالت آنا فالنتسكي، الباحثة في المعهد الدولي للبيئة والتنمية، إن «درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة أكبر مما توقعته الحكومات، وأسرع بكثير مما تتصرف به، وإذا فشلنا في التكيف مع هذه التغيرات، فسوف يعاني الملايين من سكان المدن ظروفاً معيشية متدهورة وخطرة، بسبب ما يعرف بـ«تأثير جزيرة الحرارة الحضرية» الذي يجعل المدن أكثر سخونة من المناطق المحيطة بها». وأضافت: «من المرجح أن يعاني أفقر الناس أكثر سواء كانوا في لندن أو لواندا أو ليما، لكن الآثار ستكون أسوأ بكثير في مجتمعات الجنوب العالمي ذات الدخل المنخفض بسبب المساكن ذات الجودة المنخفضة»، مشيرة إلى أن ثلث سكان المدن في العالم يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير نظامية. واختتمت: «بات تغير المناخ واقعاً جديداً، ولم يعد بمقدور الحكومات المماطلة أو التغاضي عن هذه الأزمة».