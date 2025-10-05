سارة الأميري: للمعلمين دور محوري في صناعة المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، على الدور المحوري للمعلمين في صناعة المستقبل وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وقالت معاليها في كلمة بمناسبة «يوم المعلم العالمي»: إن هذا اليوم يمثل محطة سنوية نستذكر فيها معاني النجاح وقصص العطاء التي صنعتها سواعد المعلمين في دولة الإمارات والعالم. فالمعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل حامل رسالة البناء الإنساني والتربوي، الذي يغرس في نفوس الطلبة قيم العلم والانتماء والعمل الجاد، مؤكدة أن القيادة الرشيدة تولي عناية خاصة بالمعلمين، إيماناً بدورهم المحوري في صناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

ورفعت معاليها أسمى آيات الشكر والتقدير لمنتسبي المنظومة التعليمية كافة، مباركة لهم يومهم العالمي، وأكدت أن عطاءهم سيظل الركيزة الأساسية التي يستند إليها التعليم في دولة الإمارات.

من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمناسبة نفسها أن المعلم يمثل العماد الأساسي للمنظومة التعليمية، بما يقوم به من دور مباشر في صناعة أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات، مشيراً إلى أن دور المعلم لا يقتصر على التعليم فحسب، بل يمتد ليكون عنصر توازن ودعم في المجتمع المدرسي بكل مكوناته.