سعر الفضة يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 11-02-2026

سعر الفضة يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 11-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-11 02:37AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر الذهب (GOLD) في التحرك داخل نطاق جانبي ضيق خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع استقراره أعلى المستوى النفسي 5,000$، في محاولة من السعر لالتقاط الأنفاس وتجميع زخم إيجابي قد يدفعه لاستعادة تعافيه واستئناف الصعود.

 

ويحظى الذهب بدعم ديناميكي واضح نتيجة تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في وقت دخلت فيه مؤشرات القوة النسبية مناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يعكس احتمالية عودة الزخم الإيجابي، ويأتي ذلك في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا الاتجاه.

 

على هذا ا لأساس تشير توقعاتنا إلى صعود سعر الذهب خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 5,000$، ليستهدف مستوى المقاومة 5,300$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,900$ ومستوى المقاومة 5,200$.

 

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد  

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

