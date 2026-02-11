سعر الفضة يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 11-02-2026

استمر سعر الذهب (GOLD) في التحرك داخل نطاق جانبي ضيق خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع استقراره أعلى المستوى النفسي 5,000$، في محاولة من السعر لالتقاط الأنفاس وتجميع زخم إيجابي قد يدفعه لاستعادة تعافيه واستئناف الصعود.

ويحظى الذهب بدعم ديناميكي واضح نتيجة تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في وقت دخلت فيه مؤشرات القوة النسبية مناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يعكس احتمالية عودة الزخم الإيجابي، ويأتي ذلك في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا الاتجاه.

على هذا ا لأساس تشير توقعاتنا إلى صعود سعر الذهب خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 5,000$، ليستهدف مستوى المقاومة 5,300$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,900$ ومستوى المقاومة 5,200$.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد