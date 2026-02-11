الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 11-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-11 03:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عمّق زوج الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلاً هبوطه الحاد بعد الكسر السابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من حدة الضغوط البيعية المفروضة على الزوج.

 

وفي الخلفية تتوالى الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، على الرغم من تمركزها داخل مناطق تشبع بيعي، وهو ما يعكس قوة الزخم الهابط الحالي، مع احتمالية بقاء التذبذب قائماً قبل أي محاولة حقيقية للارتداد.

