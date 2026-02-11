سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 11-02-2026

تراجع زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغوط السلبية المفروضة عليه نتيجة استقراره دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

وفي السياق ذاته نلاحظ بدء تشكل تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يضيف المزيد من الثقل البيعي ويرجح استمرار الضعف خلال الفترة القريبة.