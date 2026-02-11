الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 11-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 11-02-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 11-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-11 03:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغوط السلبية المفروضة عليه نتيجة استقراره دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

وفي السياق ذاته نلاحظ بدء تشكل تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يضيف المزيد من الثقل البيعي ويرجح استمرار الضعف خلال الفترة القريبة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا