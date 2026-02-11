سعر الدولار مقابل الدولار الكندي كل الطرق تؤدي نحو الجنوب – توقعات اليوم – 11-02-2026

يتحرك سعر البتكوين (BTCUSD) في نطاق جانبي ضيق خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لالتقاط الأنفاس وتصريف جزء من حالة التشبع البيعي الواضحة على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور بعض الإشارات الإيجابية منها.

ورغم هذه المحاولات يبقى الاتجاه الرئيسي الهابط هو المسيطر على المدى القصير، مع استمرار تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، إلى جانب الضغط السلبي المتواصل نتيجة التداول دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يضاعف من حدة الضغوط المحيطة بالسعر ويحد من فرص التعافي السريع.

على أساس ذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر البتكوين بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 71,500$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 67,000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65,500$ ومستوى المقاومة 72,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط