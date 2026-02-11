شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات على عدة طرق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم، تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في إمارة أبوظبي.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس":أنه تم "خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (ابوظبي - العين ) وعلى طريق الشيخ مكتوم بن راشد، (ابوظبي - دبي)، وطريق الشيخ محمد بن راشد (أبوظبي - دبي)، وطريق أبوظبي - العين (رماح - جسر الساد)، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( جسر ابو الابيض - جسر النوف )، وطريق أبوظبي - العين ( جسر الخزنه - الفاية)، وطريق الطف (دوار سويحان - العجبان )، وطريق الطف (الساد – سويحان)، وطريق سويحان (دوار سويحان - تلال سويحان)، وطريق سويحان (ناهل - سويحان )."