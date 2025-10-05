العراق: مهتمون بتسليح القوات الأمنية والعسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، أمس، القوات العراقية إلى البقاء في حالة الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات. وأثنى السوداني، خلال حضوره تمرين «أبطال العراق» التعبوي العسكري الذي جرى تنفيذه في محافظة الأنبار بمساندة القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي على «مستوى التنسيق العالي والإمكانيات والقدرات التي يمتلكها مقاتلونا والاستمرار بهذا الزخم لمواجهة التحديات والبقاء في حالة الاستعداد الدائم».

وأكد «اهتمام الحكومة بتسليح القوات الأمنية والعسكرية رغم الظروف المالية لأن المحافظة على الأمن مسألة أساسية لتنفيذ باقي الاستحقاقات»، مشدداً على أهمية تدريب القوات المسلحة العراقية وجعلها في حالة الاستعداد المتواصل والجاهزية لمواجهة أي طارئ ومعالجة أية سيناريوهات، والأخذ بجدية كل الاحتمالات في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.