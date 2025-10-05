بالصورة.. وفاة نجم المريخ السوداني والزمالك المصري السابق بعد صراع مع المرض

توفي صباح السبت, بالعاصمة المصرية القاهرة, لاعب المريخ السوداني, والزمالك المصري, السابق نوح آدم, بعد صراع طويل مع المرض. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الراحل كان لعب للمريخ في ستينيات القرن الماضي, قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك المصري. ونعت الصفحة الرسمية لنادي المريخ, اللاعب بتدوينة مؤثرة, كما نعاه لاعب الزمالك السابق أمير عزمي مجاهد, الذي كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم كابتن نادي الزمالك السابق”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

