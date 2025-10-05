شاهد.. الفنانة مروة الدولية تفاجئ جمهورها بــ(الريل أب رقيبة)

فاجأت الفنانة السودانية, الضجة مروة الدولية, جمهورها بعمل فني جديد شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن العمل الفني الجديد حمل اسم (الريل أب رقيبة), وهو من كلمات وألحان الشاعر دفع الله الكردفاني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

