مطار ميونيخ يُعاد فتحه بعد إغلاق متكرر بسبب طائرات مسيّرة

أعادت السلطات الألمانية فتح مطار ميونيخ، ثاني أكبر مطارات البلاد، بعد إغلاقه للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة بسبب رصد طائرات مسيّرة في مجاله الجوي، ما تسبب في تأخير وإرباك واسع لحركة السفر.

وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان إن طائرتين بدون طيار شوهدتا بالقرب من المدرجين الشمالي والجنوبي للمطار، قبل أن تبتعدا من دون أن يتم التعرف على مصدرهما. وأكدت أن المطار استأنف نشاطه تدريجيًا ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، رغم أن الرحلات الجوية عادة تبدأ قبل ذلك بساعتين.

آثار الإغلاق

وأوضحت إدارة المطار أن أكثر من 6500 مسافر تأثروا بإغلاق ليلة الجمعة-السبت، فيما عانى نحو 3000 مسافر من إغلاق مماثل في الليلة السابقة. وأضافت أن التأخيرات ستظل قائمة على مدار السبت نتيجة الارتباك في جدول الرحلات.

والحادثة تأتي ضمن سلسلة اختراقات لطائرات مسيّرة غامضة في أجواء مطارات ومرافق حيوية في عدة دول أوروبية، كان أحدثها رصد طائرات مسيّرة فوق قاعدة عسكرية في بلجيكا، وحادث مماثل في مطار أوسلو بالنرويج الشهر الماضي.

اشتباه وتورط

وتشير تقديرات أولية في أوروبا إلى احتمال تورط روسيا في هذه العمليات، وهو ما نفته موسكو بشكل قاطع، بينما يرى خبراء أن أي جهة تمتلك طائرات مسيرة قد تقف وراءها.

وأعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن هذه المسألة ستُناقش مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع يُعقد هذا الأسبوع في ميونيخ، مخصص لوضع خطة للكشف عن الطائرات بدون طيار والتصدي لها. وقال في كلمة بمدينة ساربروكن خلال احتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة توحيد ألمانيا، وبحضور المستشار فريدريش ميرز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نحن في سباقٍ بين تهديد الطائرات المسيرة والدفاع عنها، وعلينا أن ننتصر في هذا السباق».