الفيضانات تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مصادر سودانية أن المواطنين السودانيين الذين شردتهم الفيضانات المفاجئة لنهر النيل وفروعه في قرى شمال مدينة الخرطوم بحري، يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة، مضيفة أن المتضررين يعانون عدم توافر مواد الإيواء ومياه الشرب وخدمة الكهرباء، والمعدات الواقية من الحشرات الناقلة للأمراض، خصوصاً البعوض.

وأكدت المصادر ذاتها أن بعض هذه القرى في حاجة عاجلة للخدمات الصحية التي تعطلت بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أنه رغم انحسار المياه، إلا أن بعض سكان هذه القرى لا يزالون يتنقلون بالمراكب.

وبلغت الفيضانات في ولاية الخرطوم ذروتها الأسبوع الماضي، حيث اجتاحت مناطق سكنية شاسعة في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، ورغم انحسار مياه الفيضانات، حذرت السلطات من توابع ذلك، خصوصاً ركود المياه التي تعتبر بيئة مثالية لتوالد الكائنات الناقلة للأمراض.

وتتزامن الكوارث الطبيعية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.