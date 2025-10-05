أوروبا: ندعم جهود تعزيز «حل الدولتين»

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وام)

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بإعلان حركة «حماس» استعدادها للتجاوب مع المقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وقالت فون دير لاين: إن «هذا التطور مشجع ويجب اغتنامه»، مؤكدة أن «وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن باتا في المتناول».

وأضافت أن أوروبا ستدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين وتعزيز الحل الوحيد القابل للحياة لتحقيق السلام الدائم، والمتمثل في «حل الدولتين».