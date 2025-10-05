عشاق الدراما التركية يستقبلون مسلسل أنا ليمان: دراما كوميدية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - محبو الدراما التركية، على موعد مع مسلسل جديد تعرض حلقته الأولى اليوم على إحدى المنصات الرقمية، بعد أن عُرضت في 28 سبتمبر الماضي على قنوات التلفزيون التركي، وذلك ضمن موسم "مسلسلات الخريف"، ويأخذ المسلسل طابع درامي كوميدي، واستقر صناع العمل على اسم "أنا ليمان-Ben Leman" بعد حيرة استمرت طويلًا.

"أنا ليمان".. تقاطع مصالح خمس أشخاص

https://www.instagram.com/p/DPZiFdjDMwv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPZiFdjDMwv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPZiFdjDMwv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يأتي اسم مسلسل "أنا ليمان" نسبة لبطلة العمل "ليمان"، حيث تدور أحداث المسلسل حول تقاطع مصالح خمسة أشخاص؛ رجل و4 نساء "ليمان، شاهيكا، ماين، سوزي، ودمير"، ما يُظهر بعض المشاكل والعُقد في علاقتهم ببعضهم البعض، وفي علاقة كل شخص مع نفسه.

ويجمع بين الخمس أبطال مشاعر مختلطة بين الحب والخيانة والصداقة والقرابة، كما أن الحياة تضعهم في اختبارات صعبة، وتجبرهم على اختيارات معينة، تعيد لهم ذكريات مؤلمة من الماضي وتجعلهم يعيدون ترتيب حياتهم.

المسلسل إخراج سميح باغجي، وقصة يكتا تورون، وسيناريو مشترك بين يكتا تورون وهلال يلديز. أما عن طاقم التمثيل فهم؛ بورشين ترزي أوغلو، وتانسل أونغل، ودويغو صاريشين، وسيلين شكرجي، وغوكجة أيوب أوغلو.

كما يشارك فيه مجموعة واسعة من ضيوف الشرف مثل شيبنام سونميز، وحسين سويسالان، ومرڤ أتيش، وغيرهم.

قد ترغبين في معرفة نسليهان أتاغول.. مسيرة نجمة تركية صنعت حضورها العالمي من مسلسل حب أعمى

أحداث الحلقة الأولى

تبدأ أحداث الحلقة الأولى بانتقال ليمان إلى مدينة Güzelköy مع والدتها مريم، التي ربّتها عندما كانت طفلة على تحمل المسؤولية، وسبب انتقالها إلى المدينة هي مأساة كبيرة حدثت في الماضي، والرغبة في البحث على الجناة الحقيقيين.

ومع عودة ليمان، تُعاد أيضًا قصة كل من؛ شاهيكا، ماين، وسوزي، إلى النور، ولكن تضع ليمان قواعدها. وبينما تُخيم سحابة من الخوف على حياتهن الهادئة، تجد النساء الثلاث أنفسهن، دون علم منهن، متورطات في لعبة ليمان. وتنوي ليمان لفتح حرب كبرى على أسرار المدينة المظلمة وتطالب بمحاسبة الجميع.

"ABİ" مسلسل تركي جديد يجمع كنان وعفراء

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı #Abi dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu oldu. pic.twitter.com/RVVr0uYp98 — dizicibaĞyan (@DiziciBagyan) August 30, 2025

— dizicibaĞyan (@DiziciBagyan)

يذكر أن محبو الدراما التركية استقبلوا أيضًا في نهاية الشهر الماضي المسلسل التركي "ABİ" بطولة عفراء ساراتش أوغلو، البالغة من العمر 27 عاماً، وكنان إميرزالي أوغلو،51 عاماً.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة "دوغان"، الذي يقوم بدوره كنان؛ وهو جراح ناجح انقطعت علاقته بعائلته منذ سنوات، ويعود إلى مسقط رأسه لحضور زفاف أخيه، مما يدفعه إلى مواجهة ماضيه ما يجعله يدخل في دوامة تأنيب الضمير، بينما تجسد عفراء ساراتش أوغلو دور "المحامية تشاغلا" التي تقدّم نفسها للعمل في شركة عائلة دوغان خلال حفل الزفاف، وفيما بعد سيكون لها دور مؤثر وحاسم في حياة دوغان.

أما عن فارق السن بين كنان وعفراء الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن المسلسل، فأوضحت مصادر مُطلعة على قصة العمل، أن فارق السن يخدم الأحداث بشكل منطقي، وأن الثنائي في البداية لن تجمعهما قصة حب، بل تقتصر العلاقة على العمل فقط، وأن فارق السن سيكون له مُبرر في الأحداث اللاحقة.

للمزيد: فرح زينب عبد الله.. مسيرة مُتميزة ونجاح مُبكر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"