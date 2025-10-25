ليلى علوي: أجمل ما في الفن حب الجمهور ولكن نفتقد الحرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - تحدثت الفنانة ليلى علوي عن علاقتها بالجمهور وحبها الكبير له خلال لقاء مصور أجرته على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أكدت من خلاله أن الشهرة لها وجه آخر، ويكون من الصعب التوازن بين محبة الجمهور وحرية الحياة الشخصية.

كيف تؤثر الشهرة على حياة الفنان؟

بدأت ليلى علوي حديثها معبرة عن حبها وامتنانها الكبير للفن الذي محنها حب الجمهور، وكشفت عن الضريبة التي يدفعها الفنان بسبب شهرته وارتباط الجمهور به، وقالت: "الفن بيدي للفنان المحبوب حاجة جميلة جدًا.. محبة واهتمام من الناس، لكنها لا تستطيع أن تعيش حياتها بشكل طبيعي"

وأكدت ليلى أن هذه الشهرة لا تجعلها على حريتها وطبيعتها بالقدر الكافي، وقالت: "الفنان عمره ما بيقدر يعيش على طبيعته مية في المية، لأن العيون دايمًا عليه. ممكن تبقي خارجة تاكلي أو تتمشي فتلاقي الناس كلها بتراقبك"، لذلك أوضحت أنها دائماً تكون حذرة في تصرفاتها وشكل ملابسها والمكياج وغيرها من التفاصيل.

تأثير الشهرة على أسرة ليلى علوي

تطرقتإلى الجانب الأسري، مؤكدة أن الشهرة لا تخص الفنان وحده، بل تمتد لتشمل أسرته أيضًا، وقالت: "أوقات وأنا في المصيف مع عيلتي بلاقي الكل مش على طبيعته، لأن في عيون بتَّابعهم. الشهرة مش بس ليكي، دي كمان بتأثر على اللي حواليكي"، وأكدت أن الحفاظ على الخصوصية أصبح يمثل تحدٍ كبيير في زمن السوشيال ميديا.

يُشار إلى أن ليلى علوي كانت ضمن لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وأشادت بالأعمال المتنافسة وأكدت أن حملت أفكار مميزة نالت إعجاب الجمهور.

تكريم خاص لليلى علوي

View this post on Instagram A post shared by Laila Eloui Official (@lailaelouiofficial)

وفي سياقٍ آخر، حصلتعلى تكريم خاص عن مجمل مسيرتها الفنية ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، التي حملت اسمها، والتي عبرت من خلالهاعن مدى سعادتها وفخرها بهذا التكريم، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث ظهرتفي الفيديو المتداول لها على المسرح، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "من قلبي لكل قلب شاركني الرحلة، جمهوري اللي هو سر فرحتي ونجاحي، زملائي اللي كانوا سندي، وكل القائمين على المهرجان اللي رسموا لحظة عمرها ما هتتنسي، محبتكم هي أعظم جايزة، بحبكم".

اطلعوا على ليلى علوي تحتفل مع ابنها خالد بـ أسعد أيام حياتها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".