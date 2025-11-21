تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 21-11-2025

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1.1540، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.