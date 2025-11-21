- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 21-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-21 10:33AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1.1540، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.