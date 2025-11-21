تحديث توقع سعر الفضة اليوم 21-11-2025

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني (EURGBP) بحذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس الزوج بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج وتعزيز فرص انخفاض الزوج على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.8825، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.8795.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8795 ومستوى المقاومة 0.8830.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط