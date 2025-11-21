تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 21-11-2025

تتسم حركة سعر الذهب (GOLD) بذبذبة على المستويات اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتفاع قليلاً، في مواجهة الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما أدى إلى تلك الحركة المتقلبة.