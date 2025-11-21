تحديث توقع سعر الذهب اليوم 21-11-2025

تراجع قليلاً سعر اليورو مقابل الين الياباني (EURJPY) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع وجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافيه في الفترة القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر اليورو مقابل الين الياباني خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة 181.90، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 183.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 180.75 ومستوى المقاومة 183.00.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد