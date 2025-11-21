شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-11-2025 والان مع بالتفاصيل
أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-21 10:50AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم 83,000$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يشير إلى قوة الزخم السلبي المحيط بالسعر.