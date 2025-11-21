تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-11-2025

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم 83,000$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يشير إلى قوة الزخم السلبي المحيط بالسعر.