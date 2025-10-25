تهنئة رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد في البرقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.