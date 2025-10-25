كيم كارداشيان تؤكد أنها ستصبح محامية مؤهلة خلال أسبوعين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 02:07 مساءً - رحلة طويلة خاضتها كيم كارداشيان لمجال المحاماة، بدأت منذ سنوات، تحديداً منذ عام 2018، وها هي تقترب من تحقيق حلمها مع اقتراب صدور نتيجة امتحانات المحاماة، حيث ستكون مؤهلة لممارسة المهنة قريباً.

كيم كارداشيان وحلم المحاماة يقترب

Kim Kardashian is certain she passed the bar exam and will be a 'qualified' lawyer within weeks.



أجرت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال، لقاءً ببرنامج "غراهام نورتون شو" The Graham Norton Show، يوم أمس الجمعة على قناة الـ BBC، وخلاله كشفت أنها بالإضافة إلى مشاريعها المتعددة في مجال الترفيه، والأزياء؛ التي تعمل عليها حالياً، لم تتخلَّ عن خطتها التي وضعتها قبل عشر سنوات لتصبح محامية. وقالت: "لديَّ بعض المشاريع القادمة، سأصور أول فيلم لي في يناير، ونأمل أن يكون هناك موسم ثانٍ من مسلسل "All’s Fair". أرغب دائماً في التطور والتعلم والنمو، وأريد أن أرى إلى أين سيقودني ذلك".

ومع اقتراب صدور نتائج امتحانات المحاماة، أضافت: "سأكون مؤهلة لممارسة المحاماة خلال أسبوعين. أتمنى أن أمارس المحاماة. ربما بعد عشر سنوات، أعتقد أنني سأتخلى عن كوني كيم كارداشيان وأصبح محامية. هذا ما أريده حقاً".

رحلة كيم كارداشيان لدراسة القانون

بدأت كيم كارداشيان تدريباً مهنياً في مكتب محاماة في سان فرانسيسكو عام 2018، وخضعت لامتحان السنة الأولى لطلاب القانون، المعروف أيضاً باسم "امتحان القبول الأولي"، في عام 2021. في مارس من هذا العام، تقدمت لامتحان المسؤولية المهنية متعدد الولايات (MPRE) في لوس أنجلوس، وهو امتحان إلزامي يجب اجتيازه قبل امتحان المحاماة؛ لممارسة مهنة المحاماة في كاليفورنيا.

كيم كارداشيان تحتفل بتخرجها في كلية الحقوق

كشفت كيم كارداشيان عن تخرجها في برنامج دراسة المحاماة، وذلك في سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرتها على حسابها على إنستغرام. ويأتي ذلك بعد أن استغرقت ست سنوات لإكمال البرنامج بدلاً من أربع سنوات؛ بسبب جائحة كوفيد-19 والعمل، وارتباطاتها الفنية.

وقد نشرت كيم لمحة عما بدا أنه حفل تخرج في فناء منزلها، حيث تجمع أقرب أصدقائها وعائلتها للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في رحلتها القانونية.

وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: "لقد تخرجت أخيراً في كلية الحقوق بعد ست سنوات"، ووثقتها بصورة وهي ترتدي قبعة التخرج على خشبة المسرح.

وألقت جيسيكا جاكسون، إحدى المحاميات اللواتي يرعين برنامج كيم، كلمة على المسرح قائلة: "إنه لشرف عظيم أن أقف هنا اليوم، ليس فقط كمرشدة، بل كشاهدة على واحدة من أكثر الرحلات القانونية إلهاماً التي شهدناها على الإطلاق".

وأضافت: "قبل ست سنوات، انضمت كيم كارداشيان إلى هذا البرنامج برغبة جامحة في النضال من أجل العدالة. وعلى مدار هذا البرنامج، كرّست كيم 18 ساعة أسبوعياً، 48 أسبوعاً سنوياً، لست سنوات متتالية، هذا يعني 5184 ساعة دراسية قانونية، وهو الوقت الذي خصصته لنفسها أثناء تربية أربعة أطفال، وإدارة أعمالها، وتصوير برامج تلفزيونية، والحضور في قاعات المحاكم للدفاع عن حقوق الآخرين".

وألقى المعلق السياسي فان جونز أيضاً كلمة؛ تكريماً لـ كيم، احتفالاً بإنجازاتها على مدار رحلتها التي استمرت ست سنوات.

وقالت شقيقتها كلوي كارداشيان، في فيديو نُشر على حسابها على إنستغرام: "أنا فخورة جداً بـ كيم. غادرتُ للتوّ حفل تخرجها في كلية الحقوق. لا أصدق أن هذا العمل استغرق سنوات طويلة. أنا فخورة جداً بها، كان إنجازاً رائعاً".

