حول الخصوصية.. جدل واسع إثر الميزة الجديدة على "إكس"

الخصوصية.. جدل واسع إثر الميزة الجديدة على "إكس"

بغداد - ياسين صفوان - وكشف حساب DogeDesigner (@cb_doge)، المعروف بمتابعة تحديثات المنصة ونشر تسريبات موثوقة عن ميزاتها الجديدة، أن "إكس" بدأت رسمياً بعرض الدولة التي يوجد فيها صاحب الحساب، حيث يمكن للمستخدمين رؤية هذه المعلومة الجديدة عبر الضغط على تاريخ الانضمام (Joined date) في الصفحة الشخصية.



كما نشر الحساب صورة توضّح شكل التصميم الجديد، مؤكداً أن التحديث يتم طرحه تدريجياً للمستخدمين حول العالم، وأن ظهوره قد يختلف من حساب لآخر حسب مرحلته التجريبية.

لا أن الخطوة، التي تبدو جزءاً من جهود المنصة لتعزيز "الهوية الرقمية الحقيقية"، أثارت نقاشات واسعة بين المستخدمين، إذ عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن يؤدي إظهار بلد المستخدم إلى تعريض البعض لمخاطر، خاصة الناشطين أو المقيمين في دول تشهد توتراً سياسياً أو قيوداً على حرية التعبير.

وتساءل البعض إن كانت الدولة تُحدَّد تلقائياً بناءً على عنوان الـIP، أم أنها تعتمد على بيانات يختارها المستخدم أو معلومات حسابه المدفوعة، في ظل عدم صدور أي توضيح رسمي من إدارة "إكس" حتى الآن.

فيما يرى خبراء في الخصوصية الرقمية أن الميزة ستكون مثار نقاش حاد خلال الأيام المقبلة، خصوصاً إذا لم تتضمن خياراً واضحاً يمكّن المستخدم من إخفاء الدولة أو التحكم في ظهورها، كما هو الحال مع البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في الحسابات الموثقة