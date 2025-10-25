سقوط مدينة بارا في يد مليشيا الدعم السريع

- 1/2
شهدت مدينة بارا بولاية شمال كردفان اليوم معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، انتهت بسيطرة الأخيرة على المدينة بعد انسحاب القوات المسلحة منها.
وقال مصدر إن الجيش السوداني تمكن من صد ثلاث موجات متتالية من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع، قبل أن يتراجع من مواقعه داخل مدينة بارا في ظل الضغط العسكري المكثف.
وفي المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان رسمي أنها أحكمت السيطرة الكاملة على مدينة بارا، ووصفت الخطوة بأنها تطور ميداني مهم نحو استكمال السيطرة على المناطق الحيوية في ولاية كردفان.
تُعد مدينة بارا واحدة من المدن الاستراتيجية في شمال كردفان، حيث تشكل نقطة ربط رئيسية بين الأبيض والعاصمة الخرطوم، ما يجعل السيطرة عليها تطوراً مؤثراً في مسار العمليات العسكرية بالمنطقة.
