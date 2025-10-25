ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024 ألما كوبر تنسحب من مسابقة 2025 في اللحظة الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - في مفاجأة صادمة، وقبل ساعات قليلة من بدء الحفل المباشر لمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية التي أُقيمت أمس في رينو، نيفادا، أعلنت ألما كوبر، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024، عن انسحابها من مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025، وذلك يوم أمس الجمعة، عبر منشور شاركته على حسابها الخاص بإنستغرام.

لماذا انسحبت ألما كوبر من المسابقة؟

https://www.instagram.com/p/DQM_aSpEqsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQM_aSpEqsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQM_aSpEqsD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لم تكشف ألما كوبر، البالغة من العمر 23 عاماً، عن سبب محدد لانسحابها من المسابقة، الذي وصفته بأنه خيار "صعب للغاية" اتخذته بعد دراسة متأنية، بينما أكدت في منشورها قيم النزاهة والنمو وتسليم المسؤولية بأمانة.

وكتبت كوبر، من خلال مشاركة مجموعة صور لها مرفقة بتعليق: "بعد تفكير طويل، اتخذتُ القرار الصعب للغاية؛ بعدم حضور مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية وحفل التتويج لهذا العام. بينما أختتم هذا الفصل من حياتي، أفعل ذلك وأنا على يقين بأنني أكملتُ ما بدأته بنزاهة واحترام لذاتي، تماماً مثل التاج الذي تشرفتُ بارتدائه". واستكملت: "في كل جانب من جوانب حياتي، أسعى دائماً إلى التميز. هذا السعي الدؤوب دفعني للتخرج في ويست بوينت، ضمن أفضل 50 طالباً في دفعتي، وخوض ثلاثة سباقات ماراثون في غضون 10 أشهر، والحصول على زمالة نايت هينيسي في جامعة ستانفورد. لقد حملتُ معي نفس هذه الروح عندما فزتُ بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، مدفوعةً بفرصة إلهام الشباب في جميع أنحاء العالم في مسابقة ملكة جمال الكون، وداخل المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. أنا أؤمن إيماناً راسخاً بأن التميز لا معنى له إذا توقف عند شخصي، بل أريد أن يكون نموي شيئاً يمكن للآخرين البناء عليه".

وقد قامت كوبر بتعديل منشورها، الذي تضمن في البداية الإشارة لسبب انسحابها، حيث أشارت إلى أنها اختارت عدم حضور المسابقة، قائلة: "للوقوف؛ تكريماً لقيمي وعملي وعزيمتي"، ولكن تم حذف هذا السطر لاحقاً.

ومن الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، عندما تم اختيار كوبر ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024؛ توجتها حاملة اللقب لعام 2023 سافانا جانكيفيتش.

ألما كوبر تكسر الحواجز

View this post on Instagram A post shared by Miss USA (@missusa)

يُعدّ غياب ألما كوبر عن حضور الحفل وانسحابها من المسابقة خرقاً لتقليد عريق في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم الملكة الحالية بتتويج خليفتها على المسرح. وقد صُدم المعجبون والمطلعون على شؤون المسابقة بتوقيت رسالة كوبر ونبرتها، والتي قدمت فيها بعض التأملات من دون تقديم تفسير مباشر لانسحابها.

للمزيد من الأخبار: وفاة ملكة جمال الكون الأرجنتينية نورما نولان

فترة تتويج تميزت بالخدمة والقيادة

منذ فوزها بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024، ركزت ألما كوبر على معالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وهي قضية قالت إنها شخصية للغاية بالنسبة لها؛ بسبب تجربة والدتها مع الجوع في طفولتها. وقامت كوبر بإيصال أصوات المهمشين وإجراء أبحاث في مجال التغذية والصحة في جامعة ستانفورد؛ لمساعدة المجتمعات على تجاوز العقبات.

من هي صاحبة لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2025؟

https://www.instagram.com/p/DQN8hd2DtlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQN8hd2DtlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQN8hd2DtlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

View this post on Instagram A post shared by QUEEN BEAUTY NETWORK (@thequeenbeautynetwork)

تُوّجت ملكة جمال نبراسكا، أودري إيكرت، البالغة من العمر 22 عامًا، والناشطة في مجال السلامة الرقمية، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025، إذ تغلبت على 50 متسابقة أخرى لتفوز باللقب في منتجع جراند سييرا في رينو، نيفادا. وفي غضون ذلك، حصلت ملكة جمال نيو جيرسي، آيفي هارينغتون، على لقب الوصيفة الأولى، بينما كانت شانتيا ماكنتاير في المركز الثالث.

قد ترغبين في معرفة ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا.. هل سنراها في فيلم هندي قريب؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».