الأمير ويليام والأميرة كيت يستعدان للطقس القاسي في منزلهما بوندسور

Prince William and Princess Kate's home hit with 'severe' warning https://t.co/2xWxufpsGF — HELLO! (@hellomag) October 25, 2025

TW: Suicide and the death of a child.



In 2012, Rhian's one-year-old son died suddenly. Five days later, her husband Paul tragically took his own life.



Talking about suicide is essential to prevent it. Thank you to Rhian and her family for sharing their story.



▶️ Watch the full… pic.twitter.com/U2fYYG1y3e — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - يستعد كل منوالأميرة كيت أمير وأميرة ويلز لمواجهة اضطرابات الطقس في وندسور مع أطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس؛ حيث كان قد أصدر موقع "جريت وندسور بارك" بياناً يوم الخميس الماضي بسبب الطقس السيء المتوقع في المنطقة.وكان قد تم إغلاق أجزاء من حديقة القصر بسبب الرياح والأمطار؛ حيث يُربي أمير وأميرة ويلز أطفالهما الثلاثة، في بيئة مثالية بقصر جريت وندسور، ومن المقرر انتقالهما قريباً إلى فورست لودج.وكانت قد أوضحت المراسلة الملكية لمجلة "HELLO"، أن الانتقال إلى فوريست لودج يُتيح للعائلة مساحةً أكبر، وقد اعتُبر بالفعل منزلهم الدائم، بدلاً من أن ينشأ الأطفال بين جدران قصرٍ فاخر، كما يُعتقد أيضاً بأن العائلة ستبقى هناك على المدى الطويل، حتى عندما يتولى ويليام زمام الأمور يوماً ما سيُفضّل العيش هناك على الانتقال إلى قصر باكنغهام.— HELLO! (@hellomag)وجاء في البيان الذي يُحذر من الطقس السيء أنه تم إصدار تحذير باللون الأصفر وإصدار قرار بإغلاق عدد من مناطق وندسور الكبير، وعلى الرغم من ذلك طمأن مكتب الأرصاد الجوية المواطنين على حالة الطقس، بأن العاصفة بنيامين تتجه بعيداً عن المملكة المتحدة، وتتراجع آثارها تدريجياً".يُمكنكم قراءة:في وقت سابق من الشهر الجاري كانت قد واجهت العائلة المالكة إلى جانب بقية أنحاء البلاد عاصفة "آيمي"، مما اضطر منزل الملك تشارلز في بالمورال إلى الإغلاق بسبب سوء الأحوال الجوية، وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص وسط العاصفة.وعلى جانب آخر، ومع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، وبالتزامن مع إطلاق شبكة وطنية جديدة للوقاية من الانتحار، بقيادة مؤسسة ويليام وكاثرين الخيرية، كان قد شارك الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير ويليام وهو يتحدث مع ناشطة توفي زوجها منتحراً، وشارك معها بعض الأفكار حول الصحة النفسية التي تأثر بها لدرجة أنه بكى.— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)وكان قد التقى الأمير ويليام بالناشطة ريان مانينغز- المؤسسة لجمعية "تو ويش" 2 Wish الخيرية لدعم العائلات المتضررة من الموت المفاجئ لطفل- بينما كانا يتحدثان في مطبخها في كارديف، ويلز، حول تأثير الانتحار؛ حيث انتحر زوجها عام 2012، بعد 5 أيام من وفاة ابنهما جورج، وهو يبلغ من العمر عاماً واحداً، إثر نوبة صرع.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»