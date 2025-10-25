الاحتفاء بجيل جديد من صُنّاع الحكاية.. مهرجان البحر الأحمر يدعو المواهب الصغيرة للمشاركة في مبادرة أصوات الغد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - في إطار دعمه المتواصل للمواهب الناشئة وتشجيع جيل جديد من صُنّاع السينما السعوديين، أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب المشاركة في مبادرة "أصوات الغد" (Voices of Tomorrow)، المخصصة للفئة العمرية من 10 إلى 16 عاماً من السعوديين والمقيمين في المملكة، ضمن فعاليات دورته الخامسة التي تنطلق في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025م في قلب جدة التاريخية "البلد" .
كما ستتولى لجنة تحكيم خاصة تقييم الأعمال والإعلان عن الفائزين في 10 ديسمبر، حيث سيحصل المبدعون الصغار على جوائز نقدية وتذكارية، إلى جانب تكريم رسمي في حفل خاص ضمن المهرجان.
كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.
منصة لاكتشاف المبدعين الصغارتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مواهب الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، وتشجيعهم على التعبير عن رؤاهم وقصصهم الخاصة من خلال عدسة الكاميرا. وتشترط إدارة المهرجان أن تكون لغة الفيلم العربية، وأن تتناول الأعمال المشاركة موضوعات قريبة من عالم الأطفال والناشئين مثل الوطن، المدرسة، العائلة أو الصداقة، على أن تتراوح مدة الفيلم بين 3 إلى 6 دقائق، ويكون من إخراج أو مشاركة إخراج المتقدم نفسه.
عروض خاصة وجوائز للمتميزينسيحظى أفضل عشرة أفلام بفرصة استثنائية للعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 9 ديسمبر المقبل بمدينة جدة، أمام جمهور المهرجان وضيوفه من صُنّاع السينما والإعلام.
كما ستتولى لجنة تحكيم خاصة تقييم الأعمال والإعلان عن الفائزين في 10 ديسمبر، حيث سيحصل المبدعون الصغار على جوائز نقدية وتذكارية، إلى جانب تكريم رسمي في حفل خاص ضمن المهرجان.
دعوة للمشاركة قبل 3 نوفمبردعا المهرجان الشباب الراغبين في المشاركة إلى التقديم قبل موعد الإغلاق في 3 نوفمبر 2025، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لإلهام مستقبل السينما السعودية وإطلاق طاقات إبداعية جديدة.
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولييحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.
كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.
