تايكوندو: فريق الحريق يفوز ببطولة المملكة للبراعم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت مساء اليوم السبت منافسات بطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو لفئة البراعم (المجموعة الثانية) في صالة نادي الاتفاق بمدينة الدمام. شهدت البطولة مشاركة 27 فريقًا من مختلف مناطق المملكة، حيث تنافس 191 لاعبًا على مدى ثلاثة أيام في 164 مباراة، بإشراف 42 حكمًا وحكمة.

توج فريق الحريق بالمركز الأول بجمعه 835 نقطة، بينما حل القادسية ثانيًا بـ360 نقطة، وجاء بيش ثالثًا بـ287 نقطة، واحتل حراء المركز الرابع بـ216 نقطة. وقد امتازت المباريات بمستويات فنية عالية وتألق لافت للعديد من اللاعبين الواعدين.

تم تتويج الفائزين برعاية رئيس اللجان الفنية والإدارية بالاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ عبدالله العسيري، الذي أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة. وأشاد العسيري بالروح الرياضية والانضباط الذي ظهر به اللاعبون والحكام خلال المنافسات.

وأكد العسيري أهمية هذه البطولات في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها لتمثيل المملكة في البطولات الإقليمية والدولية. كما أكد تقدم رياضة التايكوندو في المملكة بفضل الجهود المبذولة من قبل الاتحاد والأندية.

تمثل هذه البطولات منصة مهمة لتطوير الرياضة في المملكة وتحفيز الشباب على تحقيق النجاح والتميز.