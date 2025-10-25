بعد أنباء انفصالهما.. حمدي الميرغني يظهر مع زوجته إسراء عبد الفتاح في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - شارك الفنان حمدي الميرغني جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور جمعته بزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح وابنتهما، خلال رحلة عائلية إلى باريس، وتُعتبر هذه الصور أول ظهور لهما بعد تداول أنباء انفصالهما بشكلٍ رسمي خلال الفترة الماضية.

نشر الميرغني الصورة عبر حسابه على فيس بوك وكتب تعليق رومانسي قال فيه: "حبيبتي اللحظة في وجودها تساوي سنين"، وحققت الصورة تفاعل كبير وتمنى لهم المتابعين حياة سعيدة وهادئة بعيد عن المشاكل والأزمات.

شائعات انفصال حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الكبير بعد تداول أنباء تفيد بانفصال الفنانعن زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، وذلك بعد زواج استمر نحو ثماني سنوات، لكن الطرفان لم يعلقا على الأمر أو يصدرا أي بيانٍ رسمي حول حقيقة الأمر.

وكان من ضمن أسباب انتشار هذه الشائعات هو مشاركة إسراء صور عطلتها الصيفية في جزر المالديف برفقة ابنتها فقط، مما أثار الشكوك حول انفصالهما وتوتر العلاقة بينهما.

https://www.instagram.com/p/DQMzDqyiFYO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQMzDqyiFYO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQMzDqyiFYO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حمدي الميرغني يشارك في الست لما

وفي سياقٍ آخر، يواصل حمدي الميرغني تصوير أحدث أعماله الفنية "الست لما" مع الفنانة يسرا، استعداداً لطرحه بدور العرض السينمائي في أقرب وقت.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، حمدي الميرغني، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدداً من قضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

تابعي أيضاً.. يسرا تكشف لـ الخليج 365 عن مشاركة مصر في مهرجان كان وأحدث أعمالها السينمائية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».