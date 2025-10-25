عن فيلم هابي بيرث داي حنان مطاوع: أخجل من أن يُعرض عليّ عملٌ بهذه القيمة وأرفضه!

حنان مطاوع- عدسة «الخليج 365» في الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - في أجواءالدولي بدورته الثامنة، التي شهدت حضوراً لافتاً لأبرز نجوم السينما العربية والعالمية، خطفت الفنانةالأنظار بمشاركتها في فيلم ""، الذي نال جائزة "سينما من أجل الإنسانية"؛ تقديراً لقيمته الفنية ورسائله المؤثّرة.وفي حديث خاص لـ«الخليج 365» عبّرت حنان مطاوع عن رؤيتها للعمل الفني ومعايير اختيارها لأدوارها؛ مؤكدة أنها لا تسعى وراء الجوائز أو الأضواء، بقدر ما تبحث عن المشاعر الصادقة والتجارِب الإنسانية التي تلامس القلب والعقل معاً.قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تحرص دائماً على أن تكون الأعمال السينمائية التي تشارك بها، ذات طابع إبداعي خاص، وأن تترك أثراً لدى الجمهور والنقاد على حدٍّ سواء. مؤكدة أن النجاح الحقيقي بالنسبة لها، لا يُقاس بعدد الجوائز أو التكريمات.وأوضحت مطاوع: "رضا الجمهور والنقاد هو الأساس بالنسبة لي، وليس هدفي السعي وراء الجوائز أو التكريمات؛ لأن القيمة الحقيقية لأيّ عمل فني، تكمن في تأثيره وصدق مشاعره".منة شلبي تتحدث لـ«الخليج 365» عن ذكرياتها مع الكبار وتكشف عن أول أجر وأول مشهد في مسيرتهاتحدثتعن مشاركتها في فيلم "هابي بيرث داي"، الذي حصد جائزة "سينما من أجل الإنسانية"، في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي؛ مشيرة إلى أن التجرِبة كانت مختلفة ومليئة بالمشاعر الإنسانية العميقة. وقالت الفنانة، إنها تلقّت عرض المشاركة من المخرج، الذي وصف لها الفيلم بأنه تجرِبة إنسانية خاصة. وأضافت: "طلب مني المخرج قراءة دور نادية. وبعد قراءة السيناريو، فُتنت به، وبالرقة التي يحملها العمل، سواء في موضوعه أو في طريقة التناول. الفيلم كله يُروى من خلال أعين طفلة تكتسب معاناتها من معاملة الأبطال، وهو منظور إنساني مؤثّر للغاية".وعبّرت حنان مطاوع عن تقديرها الكبير لتجرِبة الفيلم؛ قائلة: "أخجل من أن يُعرض عليّ فيلم بهذه القيمة وأرفضه". مؤكدةً أن ما جذبها منذ اللحظة الأولى، هو قيمة الفكرة وصدق المشاعر التي ينقلها العمل. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مشاركتها في فيلم "هابي بيرث داي"، كانت من التجارِب التي تُثري مسيرتها الفنية، وتُعيد التأكيد على إيمانها بأن الفن رسالة إنسانية قبل أن يكون وسيلة للنجاح أو الشهرة.

