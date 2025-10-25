أروى جودة لـ«الخليج 365»: اخترت منظم زفاف وزوجي لا يعلم تفاصيل التحضيرات

التحضير للزفاف: بين الترقُّب والحماس

أروى جودة- الصورة من حسابها الشخصي على إنستغرام

التخلّي عن بعض العادات التقليدية

"زوجي لا يعلم التفاصيل وأُحب أن أفاجئه"

رسالة تقدير لمنة شلبي

بداياتها في الفن: أول مشهد وأول أجر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - فتحت الفنانةقلبها لتتحدُّث عن مرحلة الاستعداد لحفل زفافها، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل. وكشفت تفاصيل لم تُعلن عنها من قبلُ، حول التحضيرات، والعادات التي قررت التخلي عنها، والأحلام الصغيرة التي تراودها في هذه المناسبة، التي تصفها بأنها "أكثر لحظات حياتها خصوصية وسعادة".تصف أروى جودة في حوار مع «الخليج 365» على هامش مهرجان الجونة السينمائي، مرحلة التحضير لبأنها رحلة مليئة بالمشاعر المتباينة والتفاصيل الدقيقة؛ مؤكدة أنها تواجه خلالها الكثير من القرارات اليومية المتعلقة بالمكان والفستان والديكور والموسيقى. وقالت: إنها تشعر أحياناً بالرهبة من كثرة التفاصيل، لكنها تَعتبر التجرِبة فرصة جميلة لا تُنسى. مضيفة أنها استعانت بمنظِّم حفلات محترف؛ ليتولّى تنسيق جميع التفاصيل الخاصة بالزفاف. موضحة أن وجود شخص مسؤول عن التنظيم، يمنحها راحة نفسية أكبر، ويتيح لها الاستمتاع بالتحضيرات من دون قلق أو توتُّر.ورغم تمسُّكها ببعض الموروثات الاجتماعية الجميلة، قررت أروى أن يكون زفافها مختلفاً عن الصورة التقليدية المتعارَف عليها. مؤكدة أنها لن تلتزم بعدد من العادات السائدة في المجتمع المصري، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"قائمة المنقولات". كما تحدثت أروى عن الحُلم الذي يراودها في حفلها، وهو تنظيم زفة تقليدية على الطريقة المصرية القديمة، تضم عناصر الفولكلور الشعبي والأجواء المبهجة التي تُميز الأعراس المصرية. مشيرة إلى أنها تتمنى تنفيذ الفكرة كما تتصورها، إلا أن الوقت والظروف التنظيمية قد لا يسمحان بتحقيقها بالكامل. مؤكدة أنها تسعى لأن يحمل الحفل طابعاً يجمع بين الأصالة والذوق العصري.في القاهرة وإيطاليا: أروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافهاتحدّثت أروى بابتسامة عن زوجها؛ مشيرة إلى أنه لا يعلم كثيراً من تفاصيل التحضيرات الجارية؛ إذ فضّلت أن تكون معظم الترتيبات مفاجأة له في يوم الزفاف. مؤكدة أن الثقة المتبادَلة بين الزوجين، تجعل من هذه التفاصيل لحظات مميزة تُبقي الحماس حاضراً في حياتهما.وفي حديثها عن زميلتها الفنانة، التي تسلّمت مؤخراً جائزة الإبداع في الدورة الثامنة من، وجّهت أروى رسالة مَحبة وتقدير، قالت فيها: إن منّة شلبي فنانة مجتهدة ومخلصة لفنها. متمنيةً لها دوام النجاح والعطاء، وأن تستمر في تقديم أعمال مشرّفة، ترفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية.استعادت أروى ذكريات انطلاقتها الأولى في السينما؛ مشيرة إلى أن أول مشهد لها كان في فيلم "الحياة منتهى اللذة"، مع الفنانة المعتزلة حنان ترك. وعن أول أجر حصلت عليه، قالت: إنه كان 600 جنيه مصري. كما ذكرت أن المنتجة الراحلة نهاد رمزي، كانت أول من اكتشف موهبتها وشجّعها.

يمكنك قراءة أيضاً.. لماذا لم ترتدِ أروى جودة الفستان الأبيض في حفل زفافها؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».