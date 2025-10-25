أفلام جديدة في نوفمبر المقبل.. أبرزها السلم والثعبان 2

طرح "قصر الباشا" لـ أحمد حاتم 5 نوفمبر

View this post on Instagram A post shared by فيلم قصر الباشا (@qasr.elbasha.movie)

"السلم والثعبان" يجمع عمرو يوسف وأسماء جلال

View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt)

View this post on Instagram A post shared by Khaled Hammad (@khaled_hammad)

https://www.instagram.com/p/DNocuqgIqEp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNocuqgIqEp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNocuqgIqEp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - تستقبل دور العرض المصرية والعربية، مجموعة منبمشاركة كبار النجوم؛ إذ يغلب عليها التنوع، ما بين الرومانسي، والجريمة والغموض؛ حيث تُنافس تلك الأعمال ضمن موسموستلحق أيضاً بموسموسط توقعات بإقبالٍ جماهيري كبير، وحدوث انتعاشة في شباك التذاكر.أول هذه الأفلام، المُرتقب طرحها في نوفمبر المقبل، هو فيلمالذي سيُطرح أخيراً اعتباراً من يوم 5، بعد فترة طويلة من التأجيل، وذلك تحت شعار "اللي حصل يتشاف ميتحكيش"، وسط حالة من الإثارة والتشويق.وطرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الأول للفيلم؛ حيث تضمن جرعة كبيرة من الغموض والإثارة، ويبدو أنّ أحمد حاتم سيخوض رحلة من المغامرات التشويقية، "كل باب تفتحه هتلاقي وراه لغز، وكل لغز هيوديك لحاجة أغرب".الفيلم بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس وآخرين، والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.وتدور أحداث الفيلم، حول وقوع جريمة قتل غامضة، داخل أروقة أحد الفنادق الفاخرة، تثير سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة، ويجد مدير الفندق نفسه عالقاً في خيوط الجريمة، بينما تحتفظ إحدى العاملات بأسرار خفية تزيد القضية تعقيداً وغموضاً.ويُعد الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" الذي يأتي تحت عنوان "لعب عيال"، أحد أبرز الأفلام الرومانسية المُرتقبة، كونه يحمل أحد أبرز الأفلام اللافتة في الألفية الجديدة؛ إذ عُرض الجزء الأول عام 2011 تقريباً، فيما سيُعرض الجزء الجديد اعتباراً من يوم 11 نوفمبر، أما باقي الوطن العربي والعالم كله سيُعرض يوم 13 من الشهر ذاته.الفيلم بطولة: عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز وآية سليم وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment.الفيلم ليس استكمالاً أو امتداداً لأحداث الجزء الأول، بل سيعود بقصة حب مميزة، أبطالها فنانون لم يسبق لهم المشاركة في النسخة الأولى؛ حيث قال السيناريست أحمد حسني، لـ"الخليج 365" مؤخراً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.ومن ضمن الأفلام المُرتقبة خلال شهر نوفمبر المُقبلة، بينما لم يُعلن موعدها النهائي بعد، هوالذي عُرض لأول مرة ضمن فاعليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وهو بطولةومايان السيد، وكلّ من: عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، وآخرين، والعمل من إخراج وتأليف سارة رزيق. وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكلٍ غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.وبعدما تأجل عرضه لمدة شهر تقريباً لعدم الانتهاء من تصويره، كشف محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج فيلمفي نوفمبر المقبل؛ حيث يفصله يومان على الانتهاء من التصوير بشكلٍ كامل، فيما دخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج؛ ليكون جاهزاً للعرض في أقرب وقت؛ حيث لم يُعلن موعد طرحه النهائي.كما يشارك في العمل إضافة لـ أحمد الفيشاوي عدد كبير من النجوم وهم صابرين، انتصار، سينتيا خليفة، مريم الجندي، آية سليم، يسرا المسعودي، وغفران محمد، والعمل تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».