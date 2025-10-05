تفاصيل حفل محمد عبده في السعودية في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - يستعد الفنان محمد عبده، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، في مدينة شقراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر الجاري، ضمن فاعليات موسم الرياض، تحت شعار "جلسة فنان العرب في شقراء".

موعد ومكان حفل محمد عبده في شقراء

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)

محمد عبده شخصية العام الثقافية

ويستقبل مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي في مدينة، حفل الفنان محمد عبده، الذي يُحييه بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث جرى فتح باب الحجز إلكترونيًا أمام الجمهور، إذ تتضمن التذاكر 5 فئات متنوعة.وكان الفنان، قد حصل في سبتمبر الماضي، على جائزة "شخصية العام الثقافية" في حفل أقامته وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لتكريم المبدعين من الأفراد والمؤسسات، في الدورة الخامسة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، وبحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.

ويأتي اختياره ومنحه تلك الجائزة، نظراً لمسيرته الفنية الطويلة والحافلة بالنجاحات المختلفة والكبيرة ما بين الغناء والتلحين، حيث قدّم خلال مسيرته العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية والتي لا زال يعشقها الجمهور من الجيل القديم والجديد.

وأبدى محمد عبده، سعادته البالغة بتلك الجائزة، حيث كتب عبر حسابه على منصة X، آنذاك: "الحمد لله أولاً، ثم الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهم اللامحدود للثقافة والفنون في وطننا الغالي. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى وزارة الثقافة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على منحي هذا الشرف الكبير باختياري شخصية العام الثقافية".

الحمد لله أولاً، ثم الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهم اللامحدود للثقافة والفنون في وطننا الغالي.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى وزارة الثقافة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، على منحي هذا الشرف الكبير باختياري… pic.twitter.com/HyCRQ2sRnL — محمد عبده (@Mohammed_Abdu) September 15, 2025

محمد عبده في الكويت قريبًا

— محمد عبده (@Mohammed_Abdu)وفي سياقٍ آخر، يستعد الفنانلإحياء جلسة طربية في دولة الكويت، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2025، على مسرح الأرينا كويت، وبقيادة المايسترو هاني فرحات، وتأتي الحفلة بعنوان "جلسة فنان العرب"، وتنظيم وإنتاج إيفنتكوم، وإشراف فني من روتانا.

وشارك حساب روتانا لايف بوستر الحفل الذي نشره حساب إيفنتكوم وكتب فيه: "أنتم على موعد مع جلسة طربية لفنان العرب محمد عبده، 23 أكتوبر، الأرينا كويت، تطرح التذاكر قريباً، تنظيم وإنتاج إيفنتكوم، الإشراف الفني روتانا".

https://www.instagram.com/p/DPJ0y5bCADk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJ0y5bCADk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJ0y5bCADk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».