بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يكشف تلاعب بعض الجمعيات الخيرية .. ويعلق: “ما شفت فقير يقول إني اغتنيت"

موقع الخليج 365: حذر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من تلاعب في بعض الجمعيات الخيرية ، مشدداً على ضرورة ضبط طريقة عملها.

وقال آل الشيخ في تصريحات صحفية :"الفقير ما اغتنى من الجمعيات اللي بالآلاف، ومن المليارات التي تدفع من المحسنين، ما شفت فقير يقول إني اغتنيت".

وأضاف :"ما شفت مسجد بني وأنجز في وقته من اللي ياخذون تبرعات باسم بناء المساجد، المسجد بدل ما يجلس سنة ويعمر يجلس 10 سنين واللوحة مكتوبة عليها تبرع، ومنهم من يضحكون على الناس".

وتابع :"كم أتمنى ضبط هذه الجمعيات عاجلاً غير آجل، وأن تصب هذه الأموال إلى المستحقين من أبناء الوطن، والله لو جمعت هذه الأموال من المحسنين وصرفت على المحسنين لن يبقى فقيراً في البلد، ولا يبقى واحد يقول عطوني الضمان الاجتماعي 700 ريال".