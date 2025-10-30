برعاية منصور بن زايد.. شخبوط بن نهيان يشهد تخريج طلبة مكتب البعثات الدراسية المتميّزين علمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، اليوم في «مبادلة أرينا» حفل تخريج دفعة جديدة تضمّ 143 طالباً وطالبة من خريجي «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً، وبعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين علمياً- البعثات الخارجية» للسنة الأكاديمية (2024-2025)، والذي نظّمه «مكتب البعثات الدراسية» التابع للديوان.

حضر الحفل معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعه الزعابي، مستشار رئيس الدولة، وسعادة الدكتور عبدالله مغربي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، وسعادة غنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.

وأكّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن هذا التكريم يُجسّد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في دعم أبناء الوطن، وصقل مهاراتهم العلمية، وتمكينهم من التميّز في سوق العمل، والإسهام في تعزيز اقتصاد المعرفة، بما يواكب طموحات الدولة.

وثمّن معاليه المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإشرافه المباشر على تطوير أداء المكتب، وحرصه على إعداد جيل وطني مؤهّل بأعلى المستويات العلمية، وقادر على مواصلة مسيرة النهضة والتطور في دولة الإمارات.

كما أشاد معاليه بالدور الرائد الذي يقوم به المكتب في ابتعاث الطلبة إلى أعرق الجامعات العالمية، بما يعكس توجّهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز ثقافة التميّز والإبداع، انسجاماً مع النهج الذي أرسته مسيرة الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه»، القائم على طلب العلم والارتقاء بالإنسان الإماراتي لخدمة وطنه.

وتوجّه معاليه بالتهنئة إلى الخريجين، معرباً عن اعتزازه بما حقّقوه من نجاحات، ومؤكداً على أنهم الثروة الحقيقية للوطن، وداعياً لهم بالتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

من جانبه، رفع معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر ورعايته للطلبة، كما توجّه معاليه بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، لتشريفه وحضوره الحفل، وما يُمثّله ذلك من دعم للشباب وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التميّز والعطاء.

وأشاد معاليه بالخريجين الذين أكملوا دراساتهم في أفضل الجامعات العالمية، مؤكداً على أن «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً وبعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين» جاءت لتأهيل جيل قيادي قادر على تحمّل المسؤولية، والإسهام في تحقيق رؤية القيادة نحو مستقبل واعد.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ألقاها الخريج خليفة النعيمي نيابةً عن زملائه، عبّر فيها عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة على ما وفّرته من فرص تعليمية مميّزة، مكّنتهم من تطوير معارفهم ومهاراتهم لخدمة وطنهم.

وفي ختام الحفل، تسلّم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، هدية تذكارية من معالي الأمين العام، وتمّ التقاط صورة جماعية مع الخريجين، وأعضاء مجلس إدارة المكتب.

يُذكر أن «مكتب البعثات الدراسية» تأسّس سنة 1999 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ويحظى بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويُشرف المكتب على إدارة المنح الدراسية داخل الدولة والبعثات الدراسية خارج الدولة، إذ بلغ عدد الخريجين حتى اليوم 3027 طالباً وطالبة، وعمل المكتب منذ تأسيسه على اختيار الطلبة الإماراتيين المتميّزين في مسيرتهم الدراسية للتخصّص في شتى المجالات التي تُلبّي احتياجات التنمية في الدولة، كما يتولّى المكتب الإشراف على الطلبة وتقديم الإرشاد الأكاديمي والإداري لهم طوال فترة الدراسة الجامعية حتى التخرج.