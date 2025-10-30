شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 280 فارس وفارسة عوائد الفروسية السعودية من "لونجين العالمية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد الفرسان السعوديين المشاركين في منافسات بطولة لونجين العالمية خلال الأعوام الأربعة الماضية الـ 280 فارس وفارسة، وذلك ضمن خطة الاتحاد السعودي للفروسية في تقوية قاعدة الفرسان السعوديين وزيادة عددهم إضافة لمعايشة الفرسان العالميين في هذا التجمع الدولي الكبير.

وانطلقت اليوم الخميس منافسات جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، بمشاركة 40 فارس وفارسة من 19 دولة، و17 فريق عالمي وذلك على الميدان المشيد مقابل مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، حيث أدرج الاتحاد السعودي للفروسية بطولة دولية لقفز الحواجز لفئة (نجمتين)، مصاحبة للبطولة بعدد 6 أشواط، ولمدة ثلاثة أيام.

وشهدت المنافسات الحالية مشاركة 82 فارس وفارسة في الأشواط المصاحبة ضمن جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية، فيما بلغ عدد المشاركين في اليوم الأول 140 فارس وفارسة من المغرب، سوريا، بريطانيا، بولندا، فرنسا، الإمارات، الأردن، فلسطين، قطر، مصر، العراق، اليمن، الكويت، الجزائر، وهولندا إضافة للسعودية.

وأكد الأستاذ علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية، أن ثمار خطط الاتحادات في ادراج الفرسان والفارسات السعوديات وخاصة الصغار ظهرت نتائجها في بطولات الاتحاد المحلية أو من خلال المشاركات في البطولات الإقليمية والقارية.

وأضاف "نملك قاعدة صلبة، وحقق فرساننا نتائج كبيرة وأسهموا في رفع علم المملكة في المحافل الدولية وذلك بفضل الجهود الكبيرة ومن أبرزها ادراج لسعوديين في البطولات الكبرى التي تستضيفها السعودية".

وسجلت النسخة الحالية المشاركة الأكبر للفرسان والفارسات السعوديين، حيث ضمت القوائم 82 فارس وفارسة، فيما شهدت نسخة موسم 2022 مشاركة 63 فارس وفارسة، ونسخة 2023 مشاركة 58 فارس وفارسة، ونسخة العام الماضي مشاركة 80 فارس وفارسة.

وأوضح السهلي "أسهمت هذه المشاركات ونأمل من المشاركة الحالية كذلك منح الفرسان ثقة أكثر، واحتكاك أقوى، أجزم أن لهذه المشاركة فوائدها أكبر، حيث تزيد من خبرتهم وتنمي موهبتهم خاصة معايشة نخبة الفرسان المصنفين الأعلى على مستوى العالم".